Elections en Allemagne: SPD et conservateurs de Merkel au coude-à-coude

Les conservateurs de Merkel veulent former un gouvernement malgré leur recul

Les conservateurs d’Angela Merkel veulent former le prochain gouvernement malgré leur recul aux élections législatives de dimanche, a affirmé leur chef de file, Armin Laschet alors que les sociaux-démocrates ont eux aussi revendiqué de mener les négociations.

«Nous ferons tout notre possible pour former un gouvernement sous la direction de l’Union» chrétienne-démocrate (CDU) et chrétienne-sociale (CSU, son allié bavarois)», a-t-il affirmé, soulignant toutefois que le camp conservateur ne pouvait «pas être satisfait» du recul enregistré lors du scrutin, avec un score estimé entre 24,2% et 24,7%, contre 24,9% et 25,8% pour le SPD.