VIDÉO | Fédération Wallonie-Bruxelles: «Quel projet pour les francophones demain?»

Tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles souffle ses 50 bougies, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet l’assure au moment d’évoquer l’avenir de l’institution: il ne bradera pas ces compétences, qu’il juge par ailleurs «essentielles».

À l’occasion du cinquantième anniversaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le chef de l’exécutif francophone de Belgique insiste sur l’importance des compétences que gère celle-ci, davantage que sur l’importance de l’institution en elle-même.

«Ce qui est important aujourd’hui, aussi au vu de la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des finances publiques en Belgique en général, c’est de se dire: “Qu’est-ce qu’on veut comme projet pour les francophones demain? Comment peut-on être plus efficace, plus efficient dans les politiques que l’on mène et qui nécessitent beaucoup de moyens publics? C’est la vraie question qu’il faut se poser. La tuyauterie institutionnelle, elle passe par la suite. »

