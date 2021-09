VIDÉO & PHOTOS | Le bourgmestre de Tournai, champion du premier Templeuve Tour cycliste

La première course cycliste du «Templeuve Tour» était organisée à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle place du village, ce dimanche. Devinez qui a terminé en tête…

La traditionnelle braderie de Templeuve reprenait des airs de normalité en cette journée dominicale avec toutefois un caractère tout à fait exceptionnel car elle

coïncidait avec l’organisation d’un moment fort attendu par tous les Templeuvois: l’inauguration de leur toute nouvelle place. Diverses associations templeuvoises étaient de la partie ce dimanche, dont les scouts qui proposaient leur calendrier aux visiteurs… EdA

Enfin, c’est surtout la place elle-même qui était fort attendue car le projet était déjà dans les cartons des projets de développement rural il y a plus de dix ans lorsqu’ils furent évoqués par un échevin alors venu du village voisin de Blandain, Jean-Marie Vandenberghe.

Le hasard a voulu que ce projet aboutisse pratiquement en même temps que l’annonce, par ce dernier, de son retrait de la vie politique pour des raisons personnelles. Un élément que le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, ne manqua pas de rappeler entre deux pas de danse du géant Omer et quelques notes distillées par la fanfare des Rigolos. Omer était accompagné par la fanfare des Rigolos... EdA

On rappellera que le réaménagement de la place, fruit d’un travail participatif, devait répondre à des besoins de mobilité (pour les usagers les plus faibles notamment), de sécurité (routière), de convivialité et de sociabilité et assurer une jonction plus harmonieuse entre le centre et le château tout proche; Des éléments que rappelèrent dans leurs interventions les échevines des Travaux et de la politique rurale, Laurence Barbaix et Caroline Mitri, ainsi que l’architecte du projet, Bertrand Feys, de l’atelier 2F.

Quelques exercices étaient au programme avant la course. EdA

Templeuve étant le temple du cyclisme, la cérémonie inaugurale a été marquée par le lancement d’une nouvelle course régionale: la «Templeuve Tour», avec, pour premiers participants, le bourgmestre en personne, les deux échevines et l’architecte précités. Après deux tours de place, le premier s’est hissé sur la première place d’un podium partagé avec Bertrand Feys et Caroline Mitri. Laurence Barbaix aurait dû se positionner sur la troisième marche mais elle a été disqualifiée pour cause de dopage.