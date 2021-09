Mondiaux de cyclisme: 194 coureurs rêvent du maillot arc-en-ciel

Les 194 prétendants au maillot arc-en-ciel, l’Equatorien Alexis Quinteros n’ayant pas pris le départ, se sont élancés dimanche à 10h25 de la Grand-Place d’Anvers pour la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme qui arrivera à Louvain après 268,3 km.

Après la présentation des coureurs et un départ fictif depuis la Grand-Place d’Anvers, le départ réel a été donné 8 km plus loin, sur le coup de 10h40, sous le soleil et avec déjà une foule nombreuse le long du parcours tandis que Louvain, théâtre de l’arrivée, accueillait les premiers spectateurs sur le circuit local.

Cette course marque le centenaire des Championnats du monde de cyclisme, organisés pour la première fois en 1921 à Copenhague sous la forme d’un contre-la-montre pour les amateurs. La première édition professionnelle a eu lieu en 1927, au Nürburgring.

La 88e édition professionnelle des Mondiaux se déroulent dimanche entre Anvers et Louvain. Pendant 56 km, le peloton roulera sur un tracé en ligne. Il arrivera ensuite à Louvain, où deux circuits l’attendent: le local à Louvain, avec quatre côtes, et le Flandrien, avec six côtes. Les coureurs qui franchiront la ligne parcourront 268,3 km, avec un total de 42 côtes en comptant les différents passages sur les circuits, et un dénivelé de 2.562m.

L’arrivée, sur la Geldenaaksevest, est prévue aux alentours de 17h. On connaîtra alors le nom du successeur du Français Julian Alaphilippe. Wout van Aert figure parmi les grands favoris, mais le maillot arc-en-ciel compte de nombreux prétendants. A commencer par Alaphilippe, candidat à sa propre succession, bien entouré par des outsiders comme Remi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte, les Danois Kasper Asgreen, Magnus Cort Nielsen et Mads Pedersen, les Italiens Sonny Colbrelli, Matteo Trentin et Giacomo Nizzolo, les Slovènes Matej Mohoric, Tadej Pogacar et Primoz Roglic, les Australiens Caleb Ewan et Michael Matthews, le Néerlandais Mathieu van der Poel, le Suisse Marc Hirschi, le Britannique Tom Pidcock ou encore le Slovaque Peter Sagan, qui peut devenir le premier quadruple champion du monde de l’histoire. Outre Van Aert, la sélection belge comprend Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Dylan Teuns.