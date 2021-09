Belges à l'étranger: De Bruyne bat Lukaku, Tielemans à l'assist, Saelemaekers régale encore!

Découvrez toutes les performances de nos Belges expatriés.

EN ITALIE

Déjà auteur d’un superbe assist la semaine passée, Alexis Saelemaekers récidive

L'AC Milan s'est imposé 1-2 samedi sur la pelouse de la Spezia dans le cadre de la sixième journée de Serie A. Alexis Saelemaekers a disputé toute la rencontre et a offert le ballon de la victoire à son coéquipier Brahim Diaz en toute fin de rencontre (87e). Après une victoire à domicile contre Venise mercredi, l'AC Milan espérait bien enchaîner sur la pelouse de la Spezia, qui possède un seul point en plus que les Vénitiens en bas de classement.

Les Milanais ne trouvaient l'ouverture qu'à la 48e minute via Daniel Maldini, qui donnait l'avance aux Rossoneri. Ils ne parvenaient pas à faire le break et, comme souvent dans ces cas-là, les locaux parvenaient à revenir au score à dix minutes du terme par Daniele Verde.

Alors que l'on pensait se diriger vers un partage, le Milan allait arracher la victoire grâce à Brahim Diaz, bien servi par Saelemaekers à la 87e minute.

Au classement, l'AC Milan prend temporairement la première place avec 16 unités.

EN ANGLETERRE

Tielemans à l'assist

Youri Tielemans a offert l'assist de l'égalisation à Jamie Vardy ce samedi dans le duel opposant Leicester à Burnley. Jamie Vardy avait avant cela trompé son propre gardien mais avant la mi-temps, l'attaquant, bien lancé par Tielemans, se rachètera.

Burnley reprendra toutefois l'avance quelques secondes plus tard. Il s'agit du deuxième assist cette saison pour le Diable rouge.

En seconde période, Vardy, encore lui, égalisera à 2-2 à cinq minutes du terme. Le score n'évoluera plus.

Pour le 1er match de sa saison avec City, De Bruyne gagne son duel contre Lukaku

Pour le premier match de sa saison avec Manchester City, Kevin De Bruyne a remporté son duel à distance avec Romelu Lukaku en remportant (1-0) le choc de la 6e journée du championnat d'Angleterre à Chelsea samedi. A trois jours du duel face au PSG en Ligue des Champions, dans le groupe de Bruges, City a profité du seul but inscrit par Gabriel Jesus à la 53e minute pour infliger à Chelsea sa première défaite de la saison.

City en profite aussi pour rejoindre son adversaire en tête du classement de la Premier League avec 13 unités (tout comme Liverpool et Manchester United). Kevin De Bruyne a été remplacé à la 81e minute alors que le jeune Romeo Lavia, 17 ans, était sur le banc citizen. Romelu Lukaku a joué tout le match.

Manchester United a loupé le coche de son côté en s'inclinant face à Aston Villa (0-1) sur un but de Kortney Hause à la 88e alors que Bruno Fernandes a manqué l'égalisation en ratant un penalty dans les arrêts de jeu.

EN ESPAGNE

Première défaite de la saison pour Carrasco et l'Atletico de Madrid

L'Atletico de Madrid a perdu pour la première fois de la saison samedi après-midi lors de la septième journée de la Liga. Le champion en titre s'est incliné 1-0 sur la pelouse d'Alaves, qui empoche par la même occasion ses premiers points. Les Madrilènes ont été rapidement cueillis à froid, puisqu'ils ont encaissé à la quatrième minute par l'intermédiaire de Victor Laguardia. Yannick Carrasco était titulaire et a cédé sa place à l'heure de jeu à Renan Lodi.

À cause de cette défaite, l'Atletico reste bloqué à 14 points et laisse l'opportunité au voisin du Real de prendre cinq points d'avance au classement en cas de victoire contre Villareal samedi à 21 heures.

EN ALLEMAGNE

Première défaite pour Wolfsburg, Leipzig cartonne avant d'affronter Bruges

Koen Casteels et Dodi Lukebakio se sont inclinés 3-1 sur le terrain d'Hoffenheim samedi après-midi pour le compte de la sixième journée de Bundesliga. Ils ont joué toute la rencontre. Deuxième titularisation consécutive pour Dodi Lukebakio qui n'a pu empêcher la première défaite de la saison de ses couleurs. De son côté, Koen Casteels, capitaine, était bien présent dans les buts des Loups au coup d'envoi. Des Loups qui ont ouvert la marque via Bote Baku à la 25e minute et qui pensaient tenir le bon bout dans cette rencontre, avant l'égalisation d'Andrej Kramaric dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux sont parvenus à faire la différence dans le dernier quart d'heure grâce à Christoph Baumgartener (75e) et Pavel Kaderabek (82e). Sébastiaan Bornauw est monté au jeu à la 82e minute pour Wolfsburg alors qu'Aster Vranckx est resté sur le banc toute la rencontre.

De son côté, quelques jours avant de recevoir le FC Bruges, Leipzig a cartonné à domicile 6-0 contre le Hertha Berlin, sans Dedryck Boyata blessé.

Au classement, Wolfsburg reste coincé avec 13 points et redescend à la troisième place.

La Rédaction (avec Belga)