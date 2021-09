PHOTOS | Mondiaux de cyclisme: Elisa Balsamo nouvelle championne du monde des élites dames, Lotte Kopecky 16e

Elisa Balsamo a remporté la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, après 157,7 km de course entre Anvers et Louvain. Lotte Kopecky a fini 16e.

L’Italienne Elisa Balsamo est la nouvelle championne du monde des élites dames. Balsamo a remporté la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route en battant au sprint, ce samedi, après 157,7 km de course entre Anvers et Louvain, la Néerlandaise Marianne Vos et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma. Lotte Kopecky a fini 16e.

Balsamo, 23 ans, met un terme à la domination des Pays-Bas, qui avaient remporté les quatre derniers titres avec Chantal Blaak (2017), Anna van der Breggen (2018 et 2020) et Annemiek van Vleuten (2019).

Le tracé en ligne voyait la Slovène Urska Bravec tenter sa chance à deux reprises, avec l’Argentine Luciana Roland d’abord, avec la Luxembourgeoise Nina Berton ensuite. Mais le peloton ne laissait personne s’échapper et abordait groupé les deux circuits, le local à Louvain et le Flandrien.

A 82 km de l’arrivée, la Néo-Zélandaise Michaela Drummond tentait sa chance en solitaire. Sa tentative durait une dizaine de kilomètres.

Les Néerlandaises, grandes favorites, ne durcissaient pas la course. Cela débouchait sur une course d’attente jusqu’à 58 km de la ligne, lorsqu’une cassure s’opérait sur la Bekerstraat, à l’initiative d’Annemiek van Vleuten. Principales victimes: la championne d’Europe Ellen van Dijk, lauréate du contre-la-montre durant ces Mondiaux, et une autre Néerlandaise, Demi Vollering. Mais le regroupement survenait à la fin du circuit Flandrien.

Un nouveau coup d’accélérateur de Van Vleuten sur le Smeysberg provoquait un écrémage. Cette fois, c’est la tenante du titre, Anna van der Breggen, qui décrochait. Les Néerlandaises avaient clairement décidé de commencer leur forcing, Chantal Blaak accélérant elle aussi la cadence. Les Belges, réunies autour de la cheffe de file Lotte Kopecky, restaient bien dans ce premier groupe.

L’Espagnole Mavi Garcia profitait d’un moment d’accalmie pour s’isoler en tête à 25 km de la ligne. Elle prenait rapidement 30 secondes d’avance. Derrière elle, sur le Wijnpers, l’Italienne Elisa Longo Borghini et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma se montraient, tout comme l’inévitable Van Vleuten, qui multipliait les démarrages, sans parvenir à lâcher ses concurrentes.

Garcia entamait le dernier tour de 15,6 km avec 11 secondes d’avance sur un groupe d’une trentaine de poursuivantes, emmené par Van Vleuten et comprenant Lotte Kopecky et Jolien D’hoore.

L’aventure de Garcia prenait fin sur le Keizersberg, à 10,5 km de l’arrivée. Demi Vollering prenait alors la tête du peloton en prévision de l’attaque d’une équipière. C’est Lucinda Brand qui s’y collait à 8 km de la ligne, puis à nouveau Van Vleuten.

Vos échoue pour la sixième fois à la deuxième place des Mondiaux

Sur le Wijnpers, Van Dijk faisait le forcing avec Niewiadoma. Mais personne ne se détachait réellement. Malgré une énième tentative de Van Vleuten, puis de Van Dijk et de Niewiadoma, un groupe d’une vingtaine de concurrentes se présentait sur la Geldenaaksevest pour se disputer la victoire. Les Italiennes, Longo Borghini et Marta Bastianelli, passaient alors devant pour lancer Elisa Balsamo. Celle-ci attendait le dernier moment pour accélérer. Elle résistait au retour de Vos et de Niewiadoma pour aller chercher un deuxième maillot arc-en-ciel sur route après celui remporté chez les juniors en 2016.

Balsamo offre un sixième titre chez les élites féminines à l’Italie depuis la création de l’épreuve en 1958, le premier depuis Giorgia Bronzini en 2011.

Sacrée à trois reprises (2006, 2012 et 2013), Vos, 34 ans, échoue pour la sixième fois à la deuxième place des Mondiaux. Ironie du sort, cinq de ses médailles d’argent ont été obtenues derrière une Italienne.

Kopecky figurait dans le premier groupe de poursuivantes, à 1 seconde de Balsamo, terminant 16e.