Pas de troisième séance d’essais libres à cause de la pluie à Sotchi

La troisième séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 de Russie, 15e des 22 épreuves du championnat du monde, n’aura pas lieu en raison de la pluie qui inonde le circuit de Sotchi samedi, rapportent plusieurs écuries.

Le directeur de course, Michael Masi n’a pas exclu non plus de déplacer les qualifications, prévues samedi à 14h00, à dimanche matin.

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), sur une piste sèche, avait réussi le meilleur chrono des deux premières séances d’essais libres vendredi, devançant à deux reprises son équipe, Lewis Hamilton.