Plus de 1.000 cas de Covid dans les écoles 2 semaines et demi après la rentrée

Le nombre de contaminations au coronavirus dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles a doublé entre la 2e et 3e semaine de cours depuis la rentrée. Mais on reste encore loin des pics de l’année scolaire précédente.

80 lors de la semaine de rentrée qui comportait 2 jours et demi de cours. 577 la semaine suivante. Et 1.093 la semaine passée (du 13 au 19 septembre). Alors que le dernier comité de concertation du 17 septembre a validé de nouveaux assouplissements, le nombre d’infections au Covid-19 rapportées aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE) ne cesse de croître. Il est toutefois encore loin des niveaux inquiétants rencontrés l’année passée. Pour rappel, les écoles avaient dû fermer lors du pic de fin octobre à 5.271 cas et fin mars lorsqu’on atteignait 3.518 cas.

Avec 1.093 cas, on se situe au niveau de fin mai-début juin quand le plan été du déconfinement s’amorçait. À l’époque, on dénombrait 500 patients Covid aux soins intensifs, contre 216 actuellement.

Parmi ces 1.093 cas signalés aux équipes PSE, 997 concernent élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB, sur un total de sur les 903.806 élèves (soit 0,11%). 50 proviennent de l’enseignement maternel, 482 du primaire et 465 du secondaire.

«Nous devons cependant attirer l’attention sur le fait que l’exhaustivité des données est faible. En moyenne, 43% des équipes PSE ont rentré des données», précise le communiqué de l’ONE qui ajoute que «l’incidence est de 199 nouveaux cas pour 100 000 élèves de l’enseignement primaire (ordinaire et spécialisé) calculée sur 14 jours et de 158 nouveaux cas pour 100.000 élèves en secondaire. L’incidence tant en primaire qu’en secondaire est inférieure à l’incidence de 244 / 100 000 sur 14 jours dans la population générale belge.»

Les chiffres de cette année scolaire

Les chiffres de l’an dernier