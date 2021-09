Berlin assure que l’Allemagne dispose d’assez de gaz naturel

L’approvisionnement en gaz naturel de l’Allemagne est sûr. C’est ce qu’a déclaré vendredi le ministère allemand de l’Économie.

Selon un porte-parole, les stocks de gaz allemands sont bien remplis et il n’y a pas lieu de s’inquiéter de pénuries.

Les prix du gaz en Europe ont atteint des niveaux record et au Royaume-Uni, on craint une pénurie pendant la période hivernale. Plusieurs petits fournisseurs de gaz britanniques ont également fait faillite à cause de ces prix élevés. Selon Berlin, les stocks allemands sont bien meilleurs que ceux du Royaume-Uni. En Allemagne, seul un petit fournisseur de gaz a fait faillite.

Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique, a en outre été achevé. Il fournira 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel à l’Allemagne chaque année. Cela suffit à alimenter 26 millions de foyers en gaz naturel.