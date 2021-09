Vin rouge, rosé et blanc: voici 3 bouteilles pour accompagner vos plats

Vous êtes plutôt rosé, rouge ou blanc? Cette semaine, il y en aura pour tous les goûts, avec nos trois bouteilles de vin sélectionnées par Deuzio.

Découvrez notre sélection de vins pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée: chaque semaine, Pascal Jassogne vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats.

Ce samedi, on découvre un vin pour l’apéritif, un vin qui ira parfaitement avec vos spaghettis à la bolognaise, ou encore un vin blanc du Chili à savourer avec des fruits de mer.

La Fanfinette côtes-du-rhône rosé 2020

Ce rosé de la vallée du Rhône propose, au nez, des arômes de petits fruits rouges et noirs bien mûrs, avec en trame de fond une petite pointe piquante qui rappelle le poivre blanc.

En bouche, c’est de la pure gourmandise fruitée et ce sera parfait pour les derniers repas pris à l’extérieur.

Nos conseils: apéritif, barbecue, pâtes au saumon, pain de viande.

Il Casato teroldego Vignetti delle Dolimiti IGT

Le teroldego est un cépage rouge typique du Trentin, au nord-est de l’Italie.

Son profil génétique est proche du cépage lagrein très répandu dans le Alto-Adige.

C’est un vin rouge, plutôt rare, à découvrir pour son fruité et sa puissance aromatique.

Nos conseils: pappardelle al ragù, spaghetti à la bolognaise, lasagne.

Marquès de Casa Concha chardonnay 2018

Ce chardonnay chilien, plutôt haut de gamme, provient du vignoble Quebrada Seca dans la vallée de Limari.

Fermenté et vieilli en barrique de chêne français pendant 12 mois, il a un caractère corsé et boisé sur des notes de beurre et de brioche.

Sa finale est tout simplement mémorable.

Nos conseils: fruits de mer, sole meunière, ravioles de langoustines au curry doux.