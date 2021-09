PHOTOS | Un nid de frelons asiatique détruit à Bruxelles: c’est la saison de ces tueurs d’abeilles

C’est la saison: le frelon asiatique essaime en Belgique. Les pompiers de Bruxelles ont détruit un nid à Schaerbeek, le premier jour de cet automne. Ils rappellent comment distinguer l’insecte et pourquoi il faut endiguer sa prolifération chez nous.

Une branche à plus de 15m de haut dans un sapin! Voilà le repère où des frelons asiatiques ont perché leur nid dans un jardin de Schaerbeek. Les pompiers de Bruxelles ont donc déployé toute leur panoplie de sécurité ce mardi 21 septembre pour débarrasser de ses invités indésirables cette propriété de la rue Alexandre Markelbach.

Habillés de la tenue de protection idoine, les hommes du feu ont injecté l’insecticide à distance dans le nid, «via la perche creuse extensible», signalent les Pompiers de Bruxelles. C’est important: ce gros insecte velu est connu comme le «tueur d’abeilles».

Les pompiers se sont équipés d’une perche creuse extensible pour injecter l’insecticide à même le nid, perché à 15m de haut dans ce jardin de Schaerbeek. Pompiers de Bruxelles

Dans les semaines à venir

Ceux-ci en profitent pour prévenir les Bruxellois, mais aussi les Wallons et les Flamands, que la saison est propice à la multiplication de ces nuisibles venus d’Inde, de Chine ou d’Indonésie. «Dans les semaines à venir, il faut absolument localiser le plus possible de nids secondaires à détruire afin d’éviter que ceux-ci essaiment des nouvelles reines. Cela permet de protéger les colonies d’abeilles de ces insectes exotiques qui mettent en péril notre biotope naturel», plaident les pompiers. En effet, chaque nid peut en générer jusqu’à 4 l’année suivante.

Sachez-le: les nids peuvent être signalés au SIAMU ou à l’IBGE (Institut Bruxellois de la Gestion de l’Environnement). Cet organisme prend en charge les frais de l’intervention, lorsqu’il s’agit bel et bien de frelons asiatiques. Pour ne pas vous tromper, n’hésitez pas à distinguer l’insecte de ses cousins endogène grâce à cette illustration.

Le fameux frelon asiatique ne doit pas être confondu avec les espèces européennes. Pompiers de Bruxelles