Poneys, ânes, chevaux, mulets: ils sont désormais tous interdits sur les kermesses, foires et marchés bruxellois

Il y avait des failles dans la réglementation interdisant les poneys sur les foires et kermesses bruxelloises. Désormais, tous les équidés sont concernés, sur toutes les manifestations.

Si vous croisez le museau d’un poney, un cheval, un âne ou un bardot à Bruxelles, ça ne sera plus sur une foire ou une kermesse, ni sur un marché ou une brocante. L’interdiction est désormais générale, porte sur tout le territoire de Bruxelles et ses 19 communes et concerne tous les équidés.

Les poneys étaient déjà interdits de foire depuis le 1er janvier 2019. Mais à en croire Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois du Bien-être animal, ce règlement «souffrait de plusieurs faiblesses». L’élu avait d’ailleurs prévenu dès mai 2020 qu’il planchait sur une meilleure protection des équidés à Bruxelles.

La principale était qu’elle ne visait que les fêtes foraines. «Ainsi, il était encore possible de trouver un carrousel à poneys sur les marchés et les brocantes», précise le cabinet Clerfayt. De plus, poneys et chevaux étaient les seuls animaux concernés. «L’interdiction pouvait donc facilement être contournée en utilisant des ânes, des mulets, des bardots». Enfin, seuls les carrousels étaient visés. Désormais, les promenades sont tout autant interdites, qu’elles se déroulent sur les marchés, les manifestations ou les kermesses.

«Plus que jamais, nous devons repenser notre relation avec le vivant et avec les animaux. Souhaitons-nous véhiculer une image d’animaux-esclaves auprès de nos enfants?», ponctue Bernard Clerfayt.