Fratricide à Uccle: Olivier De Bock est condamné à 17 ans de prison pour le meurtre de son frère aîné

La cour d’appel de Bruxelles a confirmé, vendredi matin, le jugement condamnant Olivier De Bock à 17 ans de prison pour le meurtre de son frère aîné, Yves, commis à Uccle en 2014.

«Seules l’absence d’antécédent judiciaire du prévenu et l’ancienneté des faits justifient que cette peine n’atteigne pas le maximum légal», a précisé la cour.

«Chacun des éléments du dossier, pris isolément, n’est pas de nature à établir la culpabilité du prévenu et certains éléments sont de simples hypothèses», a estimé la cour. «Par contre, tous ces éléments pris ensemble, et chacun de ceux-ci examinés à la lumière des autres, constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui établissent, hors de tout doute raisonnable, que le prévenu est la personne qui a causé des blessures à Yves De Bock le 25 mars 2014 et que personne d’autre que lui n’a pu les causer», a-t-elle établi, ajoutant qu’il importe peu qu’elle soit «dans l’impossibilité d’établir le scénario exact des faits».

Yves De Bock, un ingénieur de 54 ans, avait été signalé disparu le 26 mars 2014. Son GSM avait été localisé pour la dernière fois chez son frère, Olivier, à Uccle, la veille vers 15h00.

Le 8 avril suivant, son corps avait été découvert dans un parc jouxtant l’autoroute E19, à hauteur de Lot, dans le Brabant flamand.

L’enquête avait mené à Olivier De Bock, dernière personne à avoir vu la victime vivante. La police avait constaté que son GSM avait activé une borne proche du lieu de la découverte du corps, peu de temps avant. Également, les investigations scientifiques avaient montré des traces d’ADN de la victime dans le coffre de la voiture d’Olivier De Bock et des traces d’ADN de ce dernier sur la ceinture de sécurité à la place du conducteur dans la voiture de la victime.