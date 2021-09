Les dépistages du cancer, Angela Merkel, l’abbaye de Floreffe et Anderlecht sont dans notre sélection abonnés du jour. EdA, Adobe Stock, BELGA & DPA

Moins de dépistages du cancer depuis le Covid, les mécanismes qui nous font croire une info fausse, décryptage de «l’affaire Anderlecht»: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 24 septembre.

1. Cancers: on se fait moins dépister et on tarde à consulter

Le retard des diagnostics de nouveaux cas de cancers est en partie résorbé mais, depuis le Covid, les personnes se font moins dépister et attendent trop longtemps avant de consulter.

2. Pourquoi on croit plus facilement une info fausse

Il décortique les mécanismes de la crédulité. Le sociologue français Gérald Bronner livre son analyse sur la polémique autour du vaccin.

3. La Belgique, «le plus mauvais élève»

À la veille du conclave budgétaire, le CNCD 11-11-11 met la pression sur le gouvernement. Il faut augmenter la part belge dans l’Aide au développement.

4. Angela Merkel, le calme et la constance

La chancelière allemande aura marqué son époque. Avec un style bien différent de celui d’autres leaders politiques. Analyse avec le constitutionnaliste belgo-allemand Christian Behrendt.

5. Horeca BW/Namur: «On est contre le Covid Safe Ticket obligatoire»

La Fédération horeca Brabant wallon/Namur estime que l’instauration du Covid Safe Ticket telle que décidée par le gouvernement wallon est «intenable pour les acteurs du secteur».

6. Nicolas Beuglet, la vérité qui fait peur

Dans «Le passager sans visage», on fera mieux connaissance avec l’inspectrice Grace Campbell dans une histoire où il est question d’un scandale de pédophilie.

7. DOSSIER | Vente d’Anderlecht: Marc Coucke «arnaqué» pour 5 millions

Vanden Stock, Van Holsbeeck et Henrotay ont été inculpés pour la vente d’Anderlecht. Décryptage.

8. L’abbaye de Floreffe: 900 ans d’histoire et surtout de vie

Le 27 novembre, jour pour jour, l’abbaye fêtera son 900e anniversaire. Les célébrations sont nombreuses dont la sortie d’un livre destiné à rappeler que l’endroit est avant tout un lieu de vie.

9. La poésie sans les mots d’Albin de la Simone

Pour son 6e album, Albin de la Simone ne chante pas. Il propose une bande-son poétique pour accompagner la contemplation du paysage par la fenêtre.

10. Le basket reprend: quels sont les joueurs belges à tenir à l’oeil?

La saison de basket reprend ce vendredi et plusieurs joueurs sont à tenir à l’œil cette année.

