Covid: des étapes supplémentaires pour la vaccination mobile à Charleroi

Le programme de la nouvelle antenne de vaccination mobile de Charleroi (et environs) a été élargi, communique vendredi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Cette antenne commence sa tournée le mardi 28 septembre.

Des étapes ont été ajoutées à son itinéraire: elle s’arrêtera à Marcinelle, à Fontaine l’Evêque et à Ville 2 en plus des arrêts déjà prévus (Châtelineau, Courcelles, parking du Sporting, Université du Travail, Place Verte et Montignies-sur-Sambre).

Parallèlement, les heures d’ouverture ont été élargies.

Selon les chiffres de l’Aviq, 80% des Hennuyers majeurs ont reçu au moins une première dose de vaccin. À Charleroi, cette proportion baisse à 73,5%.