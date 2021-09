Manif nationale: voici les métros, trams et bus STIB qui roulent ce vendredi 24 septembre

Comme prévu, la STIB est au ralenti ce vendredi 24 septembre, jour de grève nationale. Quelques métros, trams et bus sont cependant sortis des dépôts.

La manifestation nationale prévue ce 24 septembre par la FGTB, mais aussi les actions programmées par la CSC et la CGSLB, ont comme prévu des répercussions à la STIB ce vendredi. Un nombre important de chauffeurs a débrayé, ce qui pèse sur les lignes de transport en commun bruxelloises.

Certaines lignes roulent cependant, fait savoir la STIB sur ses plateformes sociales. Ce sont principalement les lignes les plus importantes qui sont sorties des dépôts. Roulaient ainsi à 7h: la ligne de métro 1 (prolongée jusqu’à Érasme), les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92, les lignes de bus 12, 34, 46, 53, 59, 65, 71, 78, 87 (prolongée jusque De Brouckère), 88 et 95. Enfin, il n’y aura pas de Noctis ce vendredi 24 septembre au soir.

Il se pourrait que les lignes desservies et leurs cadences soient modifiées en fonction de l’arrivée ou nom des chauffeurs et chauffeuses au cours de la journée. La STIB prévient qu’elle suivra la situation en direct sur ses plateformes Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi y solliciter le services des équipes de community managers, qui peuvent vous suggérer des itinéraires alternatifs si vous leur indiquez vos points de départ et arrivée.

La STIB met aussi une attestation de retard à disposition de ses voyageurs.