Un hangar agricole détruit par le feu à Molembaix

Un incendie s’est déclaré vendredi matin dans un hangar agricole à Celles, près de Tournai. Cinq corps de pompiers sont intervenus. Le bâtiment et son contenu ont été détruits. Les pompiers étaient toujours sur place vers 07h00.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été avertis vendredi, vers 04h00 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une villa implantée au lieu-dit le «Clairieux» dans la localité de Molembaix (Celles).

Venant des casernes de Tournai, Antoing, Leuze, Estaimpuis et Mouscron, deux autopompes, un camion-échelle, cinq camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. «À notre arrivée, l’incendie était en cours dans un hangar et non dans une maison. La toiture de ce hangar agricole était déjà percée par les flammes. Ce bâtiment de 300m2 contenait une réserve de foin et des ballots de paille. Il n’y avait aucun engin agricole», a précisé le capitaine Johan Fastrez, qui a dirigé l’intervention.

Malgré le déploiement d’importants moyens en hommes et en matériel, le hangar et son contenu ont été entièrement détruits. Une auto-combustion de paille ou de foin pourrait être à l’origine du sinistre. Les pompiers, qui sont toujours sur place, procèdent actuellement à l’évacuation et à l’extinction du feu. On ne déplore aucun blessé.