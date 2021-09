Courcelles: il menace son frère avec une carabine

Le tribunal correctionnel de Charleroi a octroyé une mesure de faveur au duo, auteur d’une scène de tirs sur la façade du domicile d’Alberto.

Les relations entre Alberto et Gianpaolo étaient au beau fixe, jusqu’en 2018. Depuis lors, Alberto éprouve de la colère, de la rancœur vis-à-vis de son frangin. À l’époque, le prévenu traverse une phase difficile dans sa vie à cause d’une séparation avec son épouse pour une aventure extra-conjugale en Italie. Alberto n’est plus le même… Il accumule les infractions et sombre dans l’alcool.

En couple avec l’ex-femme de son frère

Le 1er novembre 2018, à Souvret (Courcelles), Alberto et son ami Triberlando sont ivres. Les deux hommes décident stupidement de se rendre devant le domicile de Gianpaolo, pour le menacer et se venger puisque Gianpaolo s’est mis en couple avec l’ex-épouse de son frère.

Les deux hommes ont tiré à deux reprises sur la façade de Gianpaolo. Devant le tribunal correctionnel, les deux hommes n’avaient aucun souvenir des faits. «J’étais sur place, mais je ne me souviens pas de ce qu’il s’est passé», expliquait Alberto, tandis que son ami confirmait à demi-mot avoir insulté Gianpaolo.

Alberto écope de 6 mois de prison avec un sursis simple de 3 ans. Peine qui avait été requise, à l’époque, par le parquet. Son acolyte est condamné à 8 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans.