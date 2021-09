P1 Namur: Suivez le live de la 6e journée

Le Condrusien reçoit le voisin cinacien dans un derby qu’on n’avait plus connu depuis quelques années en P1… ÉdA

Ce week-end, la 6e journée de championnat se joue en trois temps en P1. Suivez notre live commenté samedi soir et dimanche après-midi.

Vendredi, une rencontre de première provinciale était avancée et opposait les deux équipes qui avaient été contraintes au repos par la force des choses la semaine passée. En effet, Grand-Leez et Fernelmont-Hemptinne s’affrontaient hier soir, eux qui n’avaient pu se rendre à Ciney pour les uns et recevoir Dinant pour les autres, car leurs adversaires étaient touchés par des cas de covid le week-end dernier.

Grand-Leez – Fernelmont-Hemptinne

À Grand-Leez, on a vu deux buts, celui de Renaud Devigne peu avant le retour aux vestiaires et celui de Maxence Quevrin peu après en être ressorti. Mais il aurait pu (au moins) y en avoir un troisième, et dans l'autre camp, si le Fernelmontois Vyvian Beguin n'avait pas manqué la transformation de son penalty. Grâce à ce succès, les Verts de Dany Verkamer recollaient aux 12 unités du leader cinacien, dans l'attente du derby de ce dernier sur le terrain du Condrusien...

Ce samedi soir, 3 rencontres sont au programme:

Condrusien – Ciney

Chevetogne – Beauraing

Biesme – Malonne

Les 4 matches du dimanche après-midi:

Spy – Molignée

Andenne – Meux B

Nismes – Flavion-Morialmé

Union Dinantaise – Loyers