La saison de basket-ball reprend: quels sont les joueurs belges à tenir à l'oeil?

La saison reprend ce vendredi et plusieurs joueurs sont à tenir à l’œil cette année.

Enfin! Après une saison marquée par le Covid et des salles désespérément vides (qui a vu Ostende remporter un dixième titre de champion de Belgique consécutif), le basket fait son grand retour dans le royaume. Une saison marquée par de nombreux changements avec, notamment, le lancement officiel de la BNXT League, censée donner un nouveau souffle à la compétition.

La «fusion» des ligues belge et néerlandaise sera effective sur les parquets en février après un premier tour national. En attendant, quelques Belges, jeunes et moins jeunes, seront à tenir à l’œil pour diverses raisons. En voici quelques-uns qui devraient animer cette grande première de la BNXT League.

Les cinq Belges à suivre

Vincent Kesteloot (Charleroi) – 26 ans

Transert surprise du Spirou, Vincent Kesteloot était destiné à une première aventure à l’étranger dans sa carrière après avoir arboré les maillots ostendais et anversois. Mais finalement, cela ne s’est pas concrétisé et l’Anversois a opté pour le Spirou. Une occasion en or pour lui de se montrer et de prouver qu’il a bien l’étoffe pour franchir un cap dans les mois qui viennent. Mais pour cela, il devra apprivoiser ce rôle de leader qui lui tend les bras pour la première fois de sa carrière.

Seppe D’Espallier (Anvers) – 22 ans

Révélation de la saison dernière, Seppe D’Espallier a explosé sous le maillot des Bears de Louvain. Joueur très physique, il a prouvé qu’il était temps pour lui de franchir un cap dans sa jeune carrière. C’est donc du côté d’Anvers, qui a des ambitions bien plus élevées que Louvain, qu’il va tenter de mettre en exergue son potentiel. Un vrai test qui pourrait définitivement le faire passer dans une autre dimension. Attention à répondre à la pression qui sera bien différente de celle qu’il a connue au SportOase.

Anthony Lambot (Limburg U.) – 26 ans

Sixième homme de luxe de Mons la saison dernière, Anthony Lambot a franchi un cap sous la houlette de Vedran Bosnic. Mais voilà, le Nivellois a les dents longues. Se contenter d’un rôle de sixième homme (avec des responsabilités et du temps de jeu), n’était plus de son goût, même chez le finaliste des derniers play-off. Anthony Lambot a donc pris le risque de plaquer cette facilité qu’il avait à Mons pour tenter de devenir le leader d’une équipe limbourgeoise qui, elle aussi, nourrit des ambitions de Top 4. Était-ce le bon choix? Seul l’avenir nous le dira mais le défi est de taille pour le Belge.

Wen Mukubu (Malines) – 38 ans

Sur certaines personnes, l’âge n’a pas d’effet. Wen Mukubu en fait partie. À 38 ans, l’ailier a terminé la saison en boulet de canon avec Limburg United. Et pour ce qui s’apparente à ses dernières années, l’ancien international avait envie d’un nouveau défi. Direction Malines, une équipe en pleine reconstruction avec un rôle clair et précis : celui de guide. Mais ne vous y trompez pas : Wen Mukubu entend encore secouer les arceaux. Un dernier défi pour une carrière riche à la Benjamin Button.

Maxime Depuydt (Liège) – 28 ans

À Limburg United, Maxime Depuydt était dans son petit cocon bien molletonné. Adoré par ses coaches, l’ancien bruxellois avait, lui aussi, envie de donner un nouvel élan à sa carrière. Catégorisé comme un joueur défensif, il a envie de prouver qu’il est capable de faire trembler les filets. En rejoignant Liège Basket, Maxime Depuydt a fait le choix du temps de jeu et des responsabilités plutôt que celui des victoires. Espérons pour lui que c’était le bon choix et qu’il assumera ce rôle de leader offensif dont il rêve depuis des années.

Les cinq jeunes à suivre

Milan Samardzic (Charleroi) – 22 ans

Les débuts étaient prometteurs. Très prometteur même pour Milan Samardzic. Malheureusement, son élan a été coupé en plein vol, la faute à une rupture des ligaments croisés du genou en début de saison. Grand espoir, le jumeau de Vukan a travaillé tout l’été pour revenir et son retour à la compétition est à tenir à l’œil tant le Spirou entend miser sur lui à l’avenir.

Joël Ekamba (Brussels) – 20 ans

Grand espoir du basket belge, Joël Ekamba a fait la grande partie de son début de carrière en équipe de jeunes en France. De retour à la maison, le Bruxellois va devoir prouver qu’il fait bien partie de ces joueurs belges qui vont compter dans les années à venir. Un coup de poker du Brussels qui pourrait rapporter gros s’il confirme son potentiel.

Igor Mintogo (Mons) – 22 ans

Dynamiteur en sortie de banc, Igor Mintogo a fait parler sa précision au périmètre avec les Montois. Belle surprise de l’effectif de Vedran Bosnic, le coach bosnien attend sans aucun doute la même chose de son shooteur : ouvrir les défenses à coup de trois points. Un rôle primordial dans la réussite future des Renards.

Servaas Buysschaert (Ostende) – 22 ans

Les Côtiers ont toujours eu la bonne idée de sortir des jeunes belges de talent et Servaas Buysschaert en fait partie. À 22 ans, il s’impose comme l’une des pierres angulaires de la raquette de Dario Gjergja et l’a prouvé en finale l’année dernière avec de grosses prestations face aux Montois. Avec Haris Bratanovic et Brandon McCoy (blessé pour le moment) comme concurrents, le jeune belge a une belle carte à jouer, lui qui a la confiance de son entraîneur et qui sait comment la lui rendre.

Niels Van den Eynde (Anvers) – 20 ans

Deuxième du classement du meilleur jeune la saison dernière derrière son ex-coéquipier, Vrenz Bleijenbergh, Niels Van den Eynde a prouvé à Christophe Beghin qu’il pouvait compter sur lui après le départ de Kenneth Smith. L’arrivée de Sterling Gibbs a un peu coupé son élan mais le meneur de poche a toujours répondu présent quand on a fait appel à lui. Cette saison, une fois encore, il aura fort à faire avec le Finlandais Elvar Fridriksson devant lui à la même place.

Mais il a démontré qu’il avait les reins solides pour répondre présent et saisir les opportunités qui s’offrent à lui.