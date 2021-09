Le nouveau CEO de Liege Airport désigné

Le conseil d’administration de Liege Airport a choisi Laurent Jossart, 54 ans, comme nouveau CEO. Il prendra ses fonctions le 1er décembre prochain.

L’intéressé a commencé sa carrière chez Arthur Andersen avant d’occuper la fonction de CFO dans les compagnies aériennes belges City Bird et Virgin Express. Puis, de 2002 à 2006, il a été l’administrateur-délégué de l’aéroport de Charleroi, avant d’intégrer la compagnie luxembourgeoise LuxAir jusqu’en 2020 où il a occupé les fonctions de CFO et de CEO de ses deux principales business unit.

Entre 2007 et 2020, il a également été administrateur de Sita, un des leaders mondiaux dans l’offre de services de solutions informatiques et de communication aux aéroports et aux compagnies aériennes, où il siégeait comme vice-président du conseil d’administration et président des comités d’audit et de compliance.

Pour le président de Liege Airport, Marc Renouprez, le nouveau CEO coche de nombreuses cases: «Il dispose d’une longue expérience de manager général à la fois du secteur aéroportuaire (CEO de l’aéroport de Charleroi) et aéronautique (au sein du Groupe Luxair). Il a également siégé pendant de nombreuses années au conseil d’administration de SITA, la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques. Laurent Jossart a démontré une vision stratégique du secteur, une compréhension des enjeux et des paramètres clés du futur de l’aéroport de Liège. Je me réjouis de son arrivée qui va apporter la stabilité dont l’aéroport a besoin pour poursuivre sa croissance.»

Laurent Jossart remplace ainsi Luc Partoune, remercié en février dernier.