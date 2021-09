Mondiaux de cyclisme: Moteurs dans les vélos? L’UCI propose un nouvel appareil à rayons X

Le nouvel appareil pèse environ trois kilos et demi et est facile à utiliser: il suffit de prendre un scan du vélo de course en déplaçant l’appareil le long du cadre. Photo News

L’Union cycliste internationale (UCI) a proposé jeudi une nouvelle méthode de détection de la fraude technologique.

À l’aide d’un petit appareil à rayons X, il est possible de trouver des moteurs électriques dans un cadre de vélo. Les principaux avantages de cet outil sont qu’il est léger, facilement transportable et bon marché par rapport aux modèles précédents.

«Le premier appareil à rayons X que nous avons utilisé était volumineux et lourd», a déclaré le président de l’UCI, le Français David Lappartient. «Nous ne pouvions pas l’emmener partout. De plus, c’était très cher: un million d’euros par an. Ce nouveau dispositif constitue un grand pas en avant dans la lutte contre la fraude technologique.»

Le nouvel appareil pèse environ trois kilos et demi et est facile à utiliser: il suffit de prendre un scan du vélo de course en déplaçant l’appareil le long du cadre. Des images de l’intérieur du cadre s’affichent quasiment instantanément sur une tablette ou un écran d’ordinateur. Lorsque quelque chose de suspect apparaît, la résolution peut être augmentée pour obtenir des images plus nettes. Si le scan montre un moteur, le vélo est démonté pour s’assurer que la fraude est bien réelle. Le coût de l’appareil s’élève à 38.300 euros.

Testé au JO et lors du Mondial

Deux de ces nouveaux appareils ont été utilisés pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Tokyo et ce sera également le cas lors du Mondial. «Pour chaque pays, nous avons besoin de l’autorisation des autorités pour utiliser le dispositif», a expliqué Michael Rogers, responsable de l’innovation à l’UCI. «Nous avons actuellement celles du Japon et de la Belgique. Nous espérons que d’autres pays vont suivre. Nous avons actuellement deux appareils, mais nous voulons en augmenter le nombre. De cette façon, nous pourrons utiliser plusieurs appareils en même temps, et dans différentes courses. Ce n’était pas possible jusqu’à présent.»

L’UCI est convaincue que la technologie n’est pas dangereuse pour la santé. «L’exposition des personnes présentes aux rayons X est minime», a assuré Rogers.