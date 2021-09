La Wallonie passera au Pass obligatoire dans le courant du mois d’octobre

Le Covid Safe Ticket sera bien exigé en Wallonie aussi, dans l’horeca, les maisons de repos et l’événementiel. Sans doute courant du mois d’octobre.

Alors que Bruxelles se met au régime du pass sanitaire à partir du 1er octobre, la Wallonie lui emboîtera le pas avec quelques jours de décalage.

En effet, dans le courant du mois d’octobre (quand le décret sera adopté) et a priori jusqu’au 31 décembre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire pour aller au resto, au café, dans un centre de sport, dans une maison de repos, à l’hôpital, au cinéma, en boîte de nuit, au concert, au théâtre, etc.

C’est valable pour tout citoyen dès 16 ans. Et le pass sera même requis dès 12 ans pour rendre visite à l’hôpital et en maison de repos ou pour participer aux événements de masse.

«Le CST s’appliquera obligatoirement à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur pour les foires commerciales et congrès, les établissements du secteur culturel, récréatif et festif et les événements de masse», précise-t-on au cabinet du ministre-président wallon.

L’automne: crucial

Le choix du gouvernement wallon ne faisait plus de doute. Les trois composantes de la majorité régionale PS, Écolo et MR s’étaient déjà exprimées séparément en faveur du pass sanitaire. Même au MR, alors que le président Georges-Louis Bouchez freinait encore des quatre fers il y a seulement quelques jours… Bref, la décision de principe ne semble avoir rencontré aucune opposition au sein de la tripartite en Wallonie.

L’objectif général est bien de doper un taux de vaccination jugé trop faible, face à un variant Delta qui occupe le terrain à presque 100% (99,8% des cas) et qui se révèle 60% plus contagieux que le variant Alpha.

En commission du Parlement wallon, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) insistait pour replacer le Covid Safe Ticket dans la chaîne des mesures de prévention: hygiène des mains, distance, masque, vaccination, dépistage, tracing, quarantaine quand elle s’impose, etc. «C’est en combinant ces mesures-là qu’on viendra à bout de cette épidémie, tout en évitant de restreindre à nouveau nos libertés. Personne n’a envie de replonger dans la situation que nous avons connue.»

Un dispositif sera prévu pour désactiver ou réactiver le pass sanitaire, en fonction du taux de reproduction du virus ou de l’évolution de la courbe des vaccinations.

Et l’automne est un moment crucial, selon elle, «pour voir si on va réussir à vivre avec le virus, en ne saturant pas les hôpitaux et en ne refermant pas un certain nombre de secteurs, comme ça a été le cas pendant un an et demi».

Courant octobre…

Et le contrôle de ce nouveau dispositif? Sur ce point, le ministre-président wallon Elio Di Rupo botte un peu en touche. «Nous ne sommes pas dans un état d’esprit de répression mais de vivre avec un minimum de risques», déclare-t-il à nos confrères de la RTBF. En réalité, le gouvernement s’est surtout entendu sur le principe général du pass sanitaire. Point. Le détail et les modalités d’application suivront, avec le décret en préparation. Il devrait recevoir l’aval du Parlement wallon dans le courant du mois d’octobre. La mesure entrera alors en application.

En tout état de cause, et sauf changement de situation particulièrement favorable en Wallonie, la mesure devrait s’imposer jusqu’à la fin du mois de décembre.