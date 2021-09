Les agences de communication se mobilisent pour le climat

Des agences de communication, soutenues notamment par la princesse Marie-Esméralda de Belgique, s’associent pour sensibiliser au changement climatique et à l’urgence d’agir.

Vous avez peut-être déjà vu un de ces panneaux avec le slogan «Alors, on change?». Il s’agit du visuel (des spots radio existent aussi) de la campagne de sensibilisation à la biodiversité et au climat lancée il y a quelques jours en Belgique et à l’échelle internationale.

À la barre de cette campagne «change something for change everything» (changer chaque chose pour tout changer), ce ne sont pas des associations environnementales ou de lutte contre le changement climatique mais bien deux réseaux d’agences de communication focalisées sur la durabilité: DNS (Europe) et ATI (Amérique latine) qui regroupent 50 agences.

À la veille de la pré-Cop de Milan (du 28 au 30 septembre) et en prévision de la COP26 Glasgow en novembre, il s’agit «d’inviter trois publics en particulier à passer à l’acte: – le monde politique, – le monde de l’entreprise et les jeunes» à prendre un engagement clair en faveur de la biodiversité et du climat.

Marraine de la campagne, la princesse Marie-Esméralda de Belgique pointait particulièrement le politique à l’occasion de la présentation de la campagne ce jeudi. «J’aime particulièrement ce slogan change something for change everything, disait-elle. Car dans le chef des politiques c’est plutôt change something mais… not change everything…»

Sandrine Dixson-Declève, co-présidente du Club de Rome (groupe de réflexion qui regroupe des scientifiques, économistes, industriels,… de 52 pays) et qui soutient la campagne, veut y croire: «La crise sanitaire a montré notre capacité à nous adapter rapidement: nous avons les technologies nécessaires pour plus d’efficacité énergétique, nous pouvons consommer moins pour avoir moins d’impact sur la planète, nous pouvons mobiliser des ressources financières avec un retour en valeur pour les entreprises qui investissent dans l’environnement, la gouvernance et le social. Tout peut changer rapidement.Certaines entreprises le font et font même plus que les politiques. Mais il faut aussi mettre la pression sur les gouvernements et les entreprises qui ne changent pas assez vite.» Un message qui sera martelé jusqu’à la COP26.