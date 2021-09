Déjà actifs lors de Tourpes en Activité, «Les Artisans en herbe» ont installé leur manège écologique. Amusement garanti pour petits et grands. ÉdA – 50171700673

À défaut de pouvoir vivre la 32e édition de Tourpes en Activité, le public aura quand même droit à un beau week-end d’animations.

La tentation est grande d’associer Tourpes en Activité à Tourpes en Intimité, vu la concordance de dates. On aurait pu croire à une formule plus réduite de cet événement phare qui draine, depuis plus ...