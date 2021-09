Crise des sous-marins: «Cette coopération entre trois pays n’est pas choquante», pour Alexander De Croo

L’alliance entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis rendue publique la semaine dernière ne «choque» pas Alexander De Croo. Néanmoins, il aurait été préférable que les partenaires européens en soient informés à l’avance, selon le Premier ministre.

L’annonce du pacte de sécurité «Aukus» entre les trois pays a suscité de vives réactions, notamment à Paris. Les ambassadeurs français ont été rappelés à Washington et à Canberra, une démarche sans précédent entre alliés. Cependant, Joe Biden et Emmanuel Macron ont convenu d’arrondir les angles et de renvoyer le diplomate français à Washington.

À présent, il est temps pour les États-Unis de «joindre le geste à la parole», affirme Alexander De Croo. «Dans son discours tenu mardi devant l’Assemblée générale des Nations unies, M. Biden a - comme ces derniers mois - à nouveau mis l’accent sur le multilatéralisme et les bonnes relations avec l’Union européenne», souligne le Premier ministre. «Mais Washington ne joint pas toujours le geste à la parole. Il suffit de penser à la production de vaccins pour s’en convaincre... Contrairement aux États-Unis, la Belgique a toujours gardé les routes commerciales ouvertes, bien qu’il y ait eu des pressions dans notre pays et des réflexes protectionnistes. Au final, nous avons exporté quarante fois plus de doses que nous nous en sommes injectées.»

Toujours à propos du pacte de sécurité trilatéral Aukus, De Croo note que cette alliance n’est «pas un mauvais choix» et qu’elle a sa place dans le monde, «même s’il aurait été logique que l’Europe en ait été informée à l’avance», ponctue-t-il.