Réagir à l’AVC, des voyages sécurisés, cueillir des champignons… 10 articles pour les 55 ans et plus

Cette semaine balance entre nos envies d’ailleurs et notre goût pour le terroir. Partir à Romme ou cueillir des champignons? Se souvenir de Julos Beaucarne ou découvrir de jeunes auteurs de romans belges? Tout cela dans la douce chaleur du foyer? Oui, mais attention au coût de l’énergie qui grimpe en flèche… Retrouvez ici notre sélection d’articles hebdomadaire.

1. Cueillir des champignons

L’automne arrive à grands pas, le moment de partir dans les bois pour cueillir les champignons qui agrémenteront nos petits plats. Mais attention, certaines communes exigent de se munir d’une autorisation avant d’aller prendre un bon bol d’air en forêt.

2. Santé: comment bien réagir quand on craint un AVC?

En Belgique, l’AVC fait environ 60 victimes par jour. Les traitements permettent de récupérer et d’éviter un handicap à long terme. Le Dr Raymackers, neurologue, nous explique comment réagir vite et bien.

3. Une balade insolite pour redécouvrir le monde agricole

Luc Lamberty, de la ferme éponyme, en pleine explication lors du lancement d’Agripédia@tour ÉdA Le sport, c’est bon pour la santé. Ces derniers mois ont révélé à beaucoup les trésors de nos campagnes à découvrir lors de balades dominicales. Dans la région de Vielsalm, une association propose des circuits vous permettant d’aller à la rencontre des agriculteurs.

4. Des nouvelles mesures pour skier en Suisse

ÉdA NBRUYR Cet hiver, on espère pouvoir renouer avec les plaisirs des sports de glisse. Si vous songez à aller skier en Suisse, attention aux formalités sanitaires.

5. Les États-Unis rouvrent leurs frontières aux vaccinés

Peu à peu, les frontières internationales se rouvrent au tourisme. Après de longs mois de blocage, les États-Unis acceptent enfin le retour des voyageurs de loisirs. Pour (re)programmer votre voyage, il faudra toutefois être vacciné.

6. Si vous avez prévu un week-end à Rome…

Le covid reste toujours dans les préoccupations des touristes. Ainsi le petit État du Vatican, à partir du 1er octobre, l’accès sera permis exclusivement aux personnes en possession d’un pass sanitaire, comme c’est déjà le cas pour l’Italie. Seule exception tolérée, «les personnes participant à des célébrations liturgiques durant le temps strictement nécessaire au déroulement du rite» annonce le Vatican.

7. Bijoux anciens: du neuf avec l’ancien

Ils sommeillent bien souvent dans des boîtes, ces vieux bijoux de famille en or dont on ne veut pas se séparer, par sentimentalisme, mais qu’on ne portera jamais. À Battice (Herve), Gaëlle et Mathilde Liégeois proposent de leur donner un nouveau souffle en les recyclant. Une manière de créer des bijoux en or responsable. -

8. Pour réduire sa facture d’énergie

On nous annonce une flambée du coût de l’énergie. La commune de Villers-le-Bouillet pense avoir trouvé une solution pour faire des économies: organiser un achat groupé.

9. Au revoir Julos…

Le poète et chanteur Julos Beaucarne est décédé samedi soir à l’âge de 85 ans. L’auteur-compositeur-interprète était devenu un ambassadeur de la culture wallonne et avait derrière lui une riche carrière de plus 50 ans. Il vivait à Tourinnes-la-Grosse depuis de longues années.

10. Lis, c’est du belge!

Un trajet en avion? Une soirée au coin du feu après la cueillette des champignons? Des moments précieux pour s’évader dans les mots et les histoires imaginaires. La Belgique recèle des pépites en cette rentrée et notre sélection de romans belges donne des envies d’ailleurs.

