Mondiaux de cyclisme: Florian Vermeersch est plus détendu après son bronze dans le chrono

Médaillé de bronze du contre-la-montre espoirs, Florian Vermeersch, 22 ans, peut décrocher une nouvelle médaille vendredi dans la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route.

«Cette première médaille m’a ôté de la pression, je suis plus détendu», a expliqué le coureur de Lotto Soudal jeudi en conférence de presse.

«Mon ambition reste haute, mais je remarque que je suis moins nerveux», a confié Vermeersch. «Mon objectif était de décrocher une médaille. Je l’ai eue, donc je suis plus détendu à présent. J’aimerais une nouvelle médaille, mais ce serait du bonus», a raconté Vermeersch.

«Nous avons une équipe forte, prête pour différents scenarios», a-t-il ajouté. «Nous pouvons jouer la victoire en solo ou alors au sprint avec Thibau Nys et Arnaud De Lie.» Interrogé sur le plus rapide de la sélection en cas d’arrivée au sprint, Vermeersch a souri: «Je ne sais pas qui c’est. Si nous sommes tous les trois encore dans le groupe, il faudra bien parler et voir lequel se sent le mieux.»

Vermeersch estime que le parcours lui convient. Il sait que ce sera une longue course. «Pour moi le moment clé, ce sera le circuit local à Louvain. Le circuit à Overijse, on ne le fait qu’une seule fois, ce sera difficile de faire la différence là.»