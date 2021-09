L’offre des trains vers la Côte adaptée ces 25 et 26 septembre

En raison de travaux sur l’infrastructure effectués par le gestionnaire de réseau Infrabel sur la ligne 50A entre Gand et Bruges, l’offre de trains à destination et en provenance de la côte sera adaptée ce week-end des 25 et 26 septembre.

Les trains IC Bruxelles-Knokke seront limités à Gand, les trains IC Anvers-Ostende seront limités à Gand également et les trains IC vers Ostende et Blankenberge seront déviés (et dans le cas du train vers Blankenberge, limités à Bruges) ce qui engendrera un allongement du temps de parcours.

Les trains IC entre Brussels Airport-Zaventem et Knokke seront limités à Gand. Les voyageurs souhaitant se rendre à Knokke devront descendre à Bruges et de là, prendre un train-navette entre Bruges et Knokke.

Les trains IC entre Eupen et Ostende seront déviés entre Gand-Saint-Pierre et Bruges (via Lichtervelde) avec un temps de parcours supplémentaire de 20 minutes.

Les trains IC entre Genk et Blankenberge seront déviés entre Gand et Bruges et limités à Bruges. Les voyageurs souhaitant se rendre à Blankenberge devront prendre un bus de remplacement à Bruges.

Les trains IC entre Anvers-Central et Ostende ne circuleront pas au-delà de Gand-Saint-Pierre, les voyageurs souhaitant se rendre à la côte peuvent changer de train à Gand.

La SNCB conseille aux voyageurs qui se rendent à la côte ce week-end de bien préparer leur voyage.