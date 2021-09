Le Covid Safe Ticket obligatoire en Wallonie dès la mi-octobre

Sans surprise, le gouvernement wallon a décidé d’étendre l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) dès la mi-octobre à l’ensemble de la Région pour tous les citoyens de plus de 16 ans, selon une information de la RTBF et de RTL.

Dès la mi-octobre, ce pass sanitaire sera obligatoire pour accéder, entre autres, à l’horeca, aux discothèques, à l’événementiel et aux maisons de repos et de soins.

Les moins de 16 ans ne seront pas concernés par cette mesure sauf dans les maisons de repos et de soins où un Covid Safe Ticket sera exigé à partir de 12 ans.

Parallèlement, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux contrôlés par le CST, a précisé Elio Di Rupo en télévision.

La mesure sera d’application jusqu’à fin décembre, sauf amélioration dans la situation sanitaire d’ici là.

Le MR réticent

«Le MR reste réticent et prudent par rapport au CST mais la multiplication d’initiatives locales rendait nécessaire la mise en œuvre d’un cadre wallon afin de préserver les droits fondamentaux et avoir des balises claires et cohérentes», a réagi Georges-Louis Bouchez, le président des libéraux francophones, sur Twitter.

Début septembre, ce dernier avait encore assuré, sur le même réseau social, qu’aucun gouvernement MR n’appliquerait ce CST. Ces derniers jours, plusieurs figures du parti avaient toutefois ouvert la porte à sa mise en place.

«Il est surtout indispensable d’augmenter la vaccination dans les zones qui le sont le moins. Des outils de proximité et de pédagogie ont été établis. Il est à espérer que ces mesures permettront à la ministre de la Santé d’améliorer le taux de vaccination» de la Région, a encore souligné M. Bouchez.