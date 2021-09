Un couple de Belges percute un plongeur avec leur bateau en Sicile et le laissent gravement blessé

Selon la police italienne, deux Belges en bateau à moteur ont heurté à pleine vitesse un plongeur, et sont partis sans lui porter secours.

La police italienne a retrouvé la trace de deux Belges qui ont percuté un plongeur avec leur bateau à Cefalù (Sicile). Selon les médias locaux, le plongeur a été gravement blessé par les propulseurs du moteur. Le couple belge aurait continué à naviguer sans offrir d’assistance.

L’accident s’est produit samedi dernier vers 13 heures devant la jetée du port de Cefalù, une ville construite autour d’un rocher de 270 mètres de haut. Un bateau est passé au-dessus d’un homme qui plongeait pour attraper des poissons.

Le bateau du couple a été saisi

La victime, 51 ans, a subi de graves blessures aux jambes. Un témoin a alerté les services d’urgence. Des patrouilleurs de l’armée et des garde-côtes sont venus à la rescousse et ont emmené la victime à l’hôpital. L’homme est maintenant hors de danger.

La police italienne a lancé une enquête et est parvenue à identifier un couple belge. Il s’agit d’une femme de 40 ans qui conduisait le bateau et du propriétaire du bateau, âgé de 51 ans. Ils sont accusés par les autorités de ne pas avoir porté secours à une personne en danger, après l’avoir blessée, et de ne pas avoir respecté les règles de sécurité durant leur navigation. Leur bateau a été saisi.