Importante opération antidrogue en région liégeoise et bruxelloise

La division stupéfiant de la police judiciaire de Liège, assistée de ses homologues de Bruxelles et Halle-Vilvoorde, a mené 23 perquisitions et interpellé 24 personnes dans le cadre d’une enquête menée il y a plus d’un an et suite à la découverte et au démantèlement de six plantations de cannabis, indique jeudi matin le parquet de Liège dans un communiqué.

Neufs suspects ont été inculpés et placés sous mandat d’arrêt.

L’opération, menée le 20 et le 21 septembre 2021, a permis de démanteler deux nouvelles plantations à Waremme et Forest. 150 hommes des polices judiciaires de Liège, Bruxelles et Halle-Vilvoorde, accompagnées des zones de police de Seraing-Neupré et de Drogenbos ainsi que de l’appui canin de la police fédérale et des services du directeur coordinateur de Liège, ont été mobilisés pour cette opération de grande envergure.

Après auditions, neuf suspects ont été inculpés et placés sous mandat d’arrêt notamment pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle. L’un des suspects fait également l’objet d’un mandat d’arrêt international des autorités suisses pour trafic de stupéfiants. Un autre suspect interpellé fait, quant à lui, l’objet d’une ordonnance de capture pour un jugement bruxellois antérieur.

Six personnes en séjour illégal ont, par ailleurs, reçu l’ordre de quitter le territoire et l’une d’entre elles a été placée en centre fermé en vue de son expulsion de la Belgique. Trois autres personnes sont déjà en détention préventive dans ce dossier.

Au total, l’opération a permis de saisir du matériel de plantation à plusieurs endroits perquisitionnés ainsi que six armes à feu, 25.000€ en cash et sur des comptes bancaires, six véhicules pour une valeur d’environ 120.000€, une montre Rolex et divers documents utiles à l’enquête.