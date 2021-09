Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 23 septembre 2021.

La sélection de la rédaction Le Covid Safe Ticket obligatoire en Wallonie dès la mi-octobre Sans surprise, le gouvernement wallon a décidé d’étendre l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) dès la mi-octobre à l’ensemble de la Région pour tous les citoyens de plus de 16 ans, selon une information de la RTBF et de RTL. + LIRE ICI CARTE | L’Europe poursuit sa progression du rouge à l’orange Comme chaque jeudi, l’Europe met à jour la couleur de chaque pays sur la «carte Covid». Cette semaine, la lente progression générale du retour à l’orange continue, rien ne bouge pour la Belgique. + LIRE ICI Le QR code de Macron diffusé: une quinzaine de soignants «identifiés» Les soignants qui ont partagé sur les réseaux le QR code d’Emmanuel Macron «ont été identifiés”, a indiqué mercredi l’Assurance Maladie qui a saisi le Conseil national de l’Ordre des médecins. + LIRE ICI

1. Belgique

Légère augmentation des contaminations, l’occupation dans les hôpitaux stagne

Le nombre de nouvelles admissions de patients atteints du coronavirus continue de diminuer en Belgique mais les contaminations augmentent de 5%, selon les derniers chiffres publiés jeudi matin par l’institut de santé publique Sciensano.

+LIRE ICI

Les moins de 12 ans traités «comme des vaccinés»

Deux modifications majeures ont été apportées parmi les règles de quarantaine à destination des plus jeunes.

+ LIRE ICI

Pas (encore) d’accord sur la prolongation des aides «corona»

Le fédéral n’était pas encore sorti, jeudi matin, avec une annonce d’accord sur la prolongation de certaines mesures d’aide «corona».

+ LIRE ICI

2. Régions

Une antenne de vaccination ouvre ses portes à Koekelberg

Une nouvelle antenne de vaccination ouvre ces portes à partir de jeudi et ce jusqu’au 10 novembre prochain au sein même de la Maison communale de Koekelberg - commune du nord-ouest de Bruxelles-, non loin de la station de métro Simonis.

+ LIRE ICI

Retour du masque au collège Cardinal Mercier de Braine-l’Alleud

Depuis hier mercredi, élèves et professeurs doivent à nouveau porter le masque à l’intérieur des locaux du collège.

+ LIRE ICI

Les élèves d‘une école hutoise à nouveau obligés de porter le masque en classe

Une cinquantaine d’élèves ont été mis en quarantaine à l’institut Sainte-Marie à Huy. Une classe et demi a dû être fermée.

+ LIRE ICI

3. Monde

Une 3e dose de vaccin Pfizer pour les plus de 65 ans ou à «risque» aux USA

Les États-Unis ont autorisé mercredi l’injection d’une troisième dose de vaccin anti-Covid de Pfizer à partir de 65 ans et pour les personnes à «risque», a annoncé l’Agence américaine des médicaments.

+ LIRE ICI

La Belgique offre des vaccins à l’Ouganda

La Belgique fait don de plus de 150.000 vaccins à l’Ouganda. Ces vaccins d’AstraZeneca doivent contribuer à accélérer la campagne de vaccination des enseignants et aider à la réouverture des écoles pour plus de 10 millions d’élèves et étudiants.

+ LIRE ICI

4. Sport

Vaccin obligatoire pour les sportifs américains avant d’aller en Chine pour les JO d’hiver

Les sportifs américains sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques d’hiver, qui auront lieu en février 2022 à Pékin, y participeront à la condition d’être vaccinés contre le Covid-19, selon des directives dévoilées mercredi par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

+ LIRE ICI

AS Eupen: des tests Covid à tarif réduit (9 euros) contre Genk

L’AS Eupen offre à nouveau la possibilité à ses supporters une intervention dans le coût des tests Covid.

+ LIRE ICI