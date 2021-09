VIDÉO | Éruption du volcan aux Canaries: la lave ralentit

154 hectares de terrain et 320 bâtiments ont été détruits par la lave, dont de nombreuses habitations abandonnées à la hâte par leurs occupants.

Depuis le 19 septembre, le Cumbre Vieja dans l’archipel des Canaries est en éruption. Les coulées de lave du volcan ont détruit plusieurs bâtiments, mais elles tendent à ralentir. Elle n’avançait plus que lentement mercredi 22 septembre, à tel point qu’il n’était plus certain qu’elle atteigne l’océan Atlantique.

Dans le même temps, cette entrée en activité du volcan génère d’importants nuages dans l’atmosphère. Les autorités ont souligné que les cendres en suspension réduisaient la visibilité et ont demandé aux habitants de l’île de limiter leurs déplacements en voiture.

Selon le dernier bilan fourni par le système européen de mesures géospatiales Copernicus, 154 hectares de terrain et 320 bâtiments ont été détruits par la lave, dont de nombreuses habitations abandonnées à la hâte par leurs occupants.

Le nuage arrive par le Sud

Plusieurs substances sont relâchées dans l’air, notamment du dioxyde de soufre. Le service de Surveillance de l’atmosphère Copernicus (CAMS) prévoit des remontées de ce composant vers le nord et notamment vers la France. Le modèle CEMWF de l’institut calcule la trajectoire du dioxyde de soufre (SO2) grâce aux observations par satellite des colonnes.

Le panache de SO2 déjà présent ce jeudi 23 septembre en très faible concentration sur le sud de la France devrait peu à peu remonter du sud. C’est entre vendredi et lundi 27 septembre que les nuages de dioxyde de soufre pourraient véritablement arriver sur le pays. La Catalogne et plus généralement l’Espagne seront davantage impactés.