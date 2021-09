Vaccin obligatoire pour les sportifs américains avant d’aller en Chine pour les JO d’hiver

Les sportifs américains sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques d’hiver, qui auront lieu en février 2022 à Pékin, y participeront à la condition d’être vaccinés contre le Covid-19, selon des directives dévoilées mercredi par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

Le règlement de l’USOPC stipule qu’à partir du 1er novembre, tous les sportifs, employés, contractuels et autres personnes ayant accès aux installations de l’instance doivent être vaccinés contre le coronavirus.

D’ici le 1er décembre, l’obligation sera étendue à tous les membres des diverses délégations de Team USA et aux jeunes espoirs promis à participer aux futurs JO.

«La santé et le bien-être de notre communauté olympique et paralympique continuent d’être une priorité absolue. Cette mesure augmentera notre capacité à créer un environnement sûr et productif pour les sportifs et le personnel de Team USA, et nous permettra de rétablir une cohérence dans la planification et la préparation d’événements et d’offrir un service optimal aux athlètes», a indiqué l’USOPC.

Lors des Jeux olympiques d’été de Tokyo, l’USOPC n’avait pas exigé que ses membres soient vaccinés contre le Covid-19. Une centaine des 613 sportifs défendant les couleurs américaines s’est rendue au Japon sans être vaccinés.

Parmi eux, le nageur américain Michael Andrew, qui a été critiqué pendant les Jeux pour ne pas avoir porté de masque lors de ses interactions avec les médias.

L’ancienne nageuse olympique américaine Maya DiRado a accusé Andrew de mettre en danger ses partenaires de bassin en refusant de se faire vacciner.

Le Comité international olympique n’impose pas plus la vaccination obligatoire pour les sportifs engagés dans ses événements.

L’USOPC a déclaré qu’il examinerait les exemptions de vaccination au cas par cas. Les personnes non vaccinées qui en bénéficieraient devraient alors se soumettre à un test quotidien du Covid-19, payé par l’instance.