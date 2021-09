VIDÉO | L’entraîneur de Metz Antonetti très critique envers Mbappé: «Mbappé gagnerait à être plus humble»

Défait par les Parisiens dans les dernières secondes de jeu, l’entraîneur de Metz s’est montré critique envers Kylian Mbappé, qui aurait provoqué le gardien adverse sur le but décisif.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le score de 1-2 dans les dernières secondes face à Metz grâce à un but de son transfert Hakimi. Dans un match tendu, où Bizot s’est fait exclure côté Messins, ainsi que son entraîneur Antonetti, Mbappé s’est (encore) illustré d’une mauvaise manière.

Lors du but décisif, on le voit venir à la portée du gardien Alexandre Oukidja et lui glisser quelques mots doux, ce qui a provoqué la colère de ce dernier, envenimant une situation déjà bien tendue. En conférence de presse, l’entraîneur de Metz a vivement critiqué le comportement de la star française, douée avec le ballon mais parfois arrogante. «Mbappé, j’adore ce joueur, mais il doit avoir un autre comportement s’il veut être aimé. Il gagnerait à être plus humble…»

Ambiance, ambiance…