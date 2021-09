Alexander De Croo et le président de Microsoft discutent de la fracture numérique

Alexander De Croo et Brad Smith se rencontraient pour la première fois. BELGA

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a rencontré mercredi après-midi à New York, en marge de l’assemblée générale des Nations Unies, le président de Microsoft, Brad Smith.

Les deux thèmes qui ont été abordés durant la rencontre sont la réduction de la fracture numérique et la cybersécurité. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a nommé M. Smith la semaine passée comme ambassadeur pour les objectifs de développement durable (ODD), une mission que défend aussi la Reine Mathilde.

L’entrevue avec M. Smith était la première à l’agenda new-yorkais de M. De Croo. C’était aussi la première fois que tous deux se rencontraient. Tout comme l’entreprise Microsoft, le gouvernement fédéral accorde une grande importance au renforcement des compétences numériques.

M. De Croo a souligné que la Belgique a joint le geste à la parole à cet égard, tant dans le pays qu’à l’échelle européenne et internationale. Il existe par exemple un campus numérique BeCentral à Bruxelles-Central, et l’approche belge Digital4Development a servi de modèle à une coopération similaire entre l’Union européenne et l’Union africaine.

MM. De Croo et Smith comptent se rencontrer à nouveau à l’avenir, notamment pour évaluer comment M. Smith, en tant qu’ambassadeur ODD, et M. De Croo, au titre de Global Leaders du programme Generation Unlimited de l’UNICEF, peuvent ensemble faire progresser les compétences numériques.

La cybersécurité a aussi été abordée par les deux hommes, notamment la nouvelle stratégie de la Belgique en la matière établie par la Belgique pour la rendre moins vulnérable et les efforts fournis par Microsoft à ce sujet.

Vendredi, M. De Croo et le CEO de Generation Unlimited doivent aussi se rencontrer. Cette organisation s’engage à offrir davantage d’opportunités aux jeunes à travers le monde

Le Premier ministre belge sera présent à New York jusque samedi. C’est ce jour à midi qu’il s’exprimera à la tribune des Nations Unies.

Au cours des jours prochains, le dirigeant va multiplier les rencontres notamment avec le président congolais Félix Tshisekedi, le CEO d’AB Inbev et des hauts responsables d’agences des Nations Unies.