La commission spéciale covid de la chambre évaluée sur son travail

La vice-présidente Écolo Groen Laurence Hennuy sort trois priorités du rapport.

C’est l’aboutissement de 14 mois d’auditions, de confrontations, de recherches: la commission spéciale covid-19 de la Chambre met ce jeudi au vote son rapport final de 580 pages, qui comporte 135 points et recommandations.

Désignée vice-présidente, la députée Écolo Groen Laurence Hennuy en retire trois enseignements majeurs. Avant tout, soutenir de nouveaux refinancements du secteur, pour remotiver le personnel de la santé et maintenir des réserves de recrutement: «Ces réserves, dit-elle, commencent déjà à fondre, alors dans les filières de formation d’infirmiers de Wallonie-Bruxelles, on assiste à une diminution des inscriptions de l’ordre de 30%. Si on ne corrige pas le tir rapidement, on va se retrouver dans trois ans face à une grave pénurie avec des conséquences qui pourraient être dramatiques en termes de mortalité.»

Pour la députée fédérale, il faut se donner les moyens de réinvestir: «La bonne nouvelle, c’est que l’Europe a levé ses normes SEC et ne considère plus les investissements comme des charges. » C’est pour Laurence Hennuy un bon calcul: dépenser un euro à court terme peut en faire économiser dix par la suite.

Plus personne ne peut démentir le fait que le climat impacte la santé

Autre devoir politique: penser la santé de manière globale en appliquant le principe «one world, one health.» Laurence Hennuy le souligne: « Les événements de cet été en ont montré que nous avions déjà dépassé les limites: inondations, sécheresses extrêmes et canicules, incendie, pandémie… Plus personne n’est en mesure de démentir le fait que le climat impacte la santé. Comme l’a établi une récente étude commandée par le SPF Santé Publique et Environnement à l’association Vito-Möbius et Sciensano, une intensification de ce phénomène est à craindre, avec davantage de défis à relever pour notre société et notre environnement. Pour nous préparer à faire face à une montée en puissance des crises, nous devons renforcer les dispositifs de prévention. L’inaction a un coût. À l’échelle locale, la replantation d’une haie ou la revégétalisation d’une place communale peuvent sembler anodins. Mais d’un point de mue macrogéographique, ça prend du sens: c’est ce qui va permettre d’atténuer ou peut être d’éviter les dégâts de pluies torrentielles, avec un impact sur le bilan humain.»

Enfin, Laurence Hennuy entend appeler ses collègues à entendre les colères et les peurs qui agitent la population: « Nous nous devons de travailler collectivement à un rassemblement. Ne pas diviser les gens, ni les stigmatiser: on a besoin de tout sauf de ça en ce moment. »