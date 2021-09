Torrente doit insuffler un vent nouveau au Beerschot: «Je ne suis pas une copie de Bielsa»

Bon dernier de D1A, avec déjà 6 points de retard sur le 17e, le Beerschot est désormais entraîné par Javier Torrente. L’ancien adjoint de Marcelo Bielsa est face à un défi de taille: maintenir les Rats dans l’élite du football belge. ‘«Je ne suis pas une copie de Bielsa mais j’aime aussi le football dynamique», a lancé le technicien argentin de 52 ans mercredi lors de sa présentation.

Après avoir officié dans plusieurs pays sud-américains, Torrente tente pour la première fois l’aventure sur le Vieux Continent. «Le Beerschot a, au sein de son effectif, le potentiel pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat», a estimé Torrente. «Nous devons maintenant engranger de la confiance. Nous avons besoin de calme et de tranquilité mais surtout du soutien total des fans.»

Adjoint de Marcelo Bielsa en sélection argentine (1998-2004) puis à Marseille, entre juillet 2014 et mai 2015, Torrente n’a pas voulu évoquer d’éventuels changements tactiques mais estime que le système est lié au groupe dont il a sa disposition. «Nous allons déployer un football dynamique et agressif», a-t-il promis. «Les joueurs devront mouiller le maillot.»

Quand on évoque l’Argentine au Kiel, on pense forcément à Hernan Losada, icône d’un club où il a été joueur puis entraîneur. Torrente n’a pas encore contacté celui qui officie désormais sur le banc de DC United en MLS. «Je le connais et j’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a mis en place ici. J’espère aussi connaître un passage remarquable au Beerschot.»

Les Anversois, qui affichent un bilan d’un point sur vingt-quatre, accueilleront Eupen samedi pour le compte de la 9e journée de D1A.