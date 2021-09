12+14, play-off, fin de la division des points: le projet de relifting de la D1 belge en détail

La Pro League a étudié aujourd’hui la proposition du cabinet d’audit de remodeler le visage des D1A et D1B en un format 12 + 14 avec play-off.

Mandatée à l’été 2020 pour se pencher sur le format idéal du foot professionnel belge, la société de consultance «21st Group» a présenté mercredi les résultats de sa réflexion aux clubs de la Pro League. Le projet imaginé par le cabinet d’audit «21st Group». IPM

1. Le nouveau projet

Le cabinet londonien préconise la formule suivante : une D1A à 12 équipes et une D1B à 14, avec un championnat se déroulant en deux temps. D’abord une phase classique, puis de nouveaux play-off 1 entre les huit meilleurs de D1A. Ici, les points acquis seraient intégralement conservés.

Les quatre derniers, eux, retrouveraient les quatre premiers de la phase classique de D1B dans un tour final où les points seraient remis à zéro. Les quatre meilleurs iraient/resteraient en D1A.

Enfin, les dix derniers de D1B s’affronteraient dans des play-off de la peur, où les points de la phase classique seraient conservés. Finalement, les deux derniers seraient relégués dans le foot amateur.

2. Un accueil plutôt positif

L’accueil a plutôt été bon lors de cette première séance informative. «Personne ne s’est exprimé contre le projet, ce qui est déjà ça, nous confie ce dirigeant. «Il faut prendre le temps nécessaire pour obtenir une formule enfin définitive et ne plus en changer. Mais attention, il y a encore pas mal de travail.» Le Diable réside dans les détails, et il en reste beaucoup. Avec, surtout, cette question : comment évolueraient les recettes TV si cette réforme était mise en œuvre? Autre interrogation : comment passer de 18 à 12 en D1A?

3. Plus de U23 en D1B ni de Beneleague

Si ce système était adopté, cela signifierait qu’il n’y aurait plus de place pour des équipes U23 en D1B, alors que quatre d’entre elles doivent y apparaître la saison prochaine. Elles iraient dans le foot amateur. Par ailleurs, 21st Group s’est penché sur le doux rêve de BeNeLeague que caressent encore certains, pour conclure qu’il y a trop d’obstacles à sa réalisation. Mais une Coupe belgo-néerlandaise pourrait voir le jour.

4. un nouveau système de vote?

Un autre cabinet, Baker McKenzie, a présenté un rapport sur le fonctionnement de la Ligue et estime qu’il doit y avoir plus d’indépendance (président, administrateurs). Autre changement préconisé : la fin du système de vote à poids variable (3 voix pour le G5, 2 voix pour le K13, 1 voix pour la D1B). À suivre, ici aussi.