La Commune de Molenbeek-St-Jean émet un avis défavorable pour la tour Sainctelette

La Commune de Molenbeek-Saint-Jean a rendu mercredi un avis défavorable concernant la seconde mouture du projet de construction d’une tour d’habitation sur la place Sainctelette, à la suite de la commission de concertation qui s’est tenue en fin de matinée, a annoncé l’échevin molenbeekois de l’Urbanisme Amet Gjana.

La première mouture du projet avait été soumise à une enquête publique en mai 2019. La Commune avait alors rendu un avis favorable sous conditions, qui demandait de très nombreux changements.

Le promoteur, Kurbistep, propose désormais une tour de 13 étages montant à un peu plus de 49 mètres de haut. Sur papier, elle abrite 149 logements, dont 46 studios et 58 appartements une chambre, 67 emplacements pour voitures, 5 pour motos et 213 pour vélos ainsi qu’un commerce d’un peu plus de 1.000 m2 et des bureaux sur près de 400 m2.

Mais cette refonte, présentée mercredi, n’a pas convaincu les élus locaux. «Notre norme de 20% de 3 chambres et plus vise à répondre aux besoins locaux en logement pour les grandes familles. Or ici on a une majorité de logements pour personnes isolées», détaille l’échevin. «Pour le quartier, il n’est pas question non plus pour nous de monter si haut. De plus, on a seulement 0,45 place de parking par logement. On nous dit que les personnes n’utiliseront pas la voiture, mais comme le projet ne répond pas aux besoins des Molenbeekois, on pense que les habitants ne travailleront pas à Molenbeek et feront des déplacements en voiture. On risque donc d’avoir un report sur le stationnement en rue alors que les riverains ont déjà des problèmes pour se garer. On veut aussi défendre autant que possible le moindre m2 d’activités économiques et commerciales sur notre territoire pour les personnes de la commune qui sont au chômage. Ici, il n’y a qu’un seul commerce alors qu’on aurait voulu de la diversité.»

«Ce projet ne répond pas aux besoins des habitants du quartier et vient grossir des problèmes déjà existants, au niveau de la densité et du trafic», renchérit Mohamed Benzaouia, représentant d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB). «On était content de voir que la Commune était défavorable au projet. Les trois autres administrations régionales qui siègent à la commission concertation n’ont pas laissé voir si elles étaient pour ou contre. On verra ce qu’il en sera quand on aura l’avis de cette commission.»