Alitalia supprime 175 vols en raison de la grève de vendredi

La compagnie aérienne italienne Alitalia a supprimé 175 vols domestiques et internationaux en raison de la grève planifiée vendredi, a-t-elle annoncé mercredi.

Elle cessera ses activités en octobre et celles-ci doivent être reprises par Ita.

Les 175 vols supprimés étaient majoritairement prévus vendredi, mais certains également jeudi et samedi. A Brussels Airport, les vols de la compagnie aérienne depuis et vers Rome et Milan sont annulés vendredi.

Les syndicats ont annoncé une grève pour obtenir de meilleures conditions de travail sous la prochaine compagnie, alors qu’Alitalia - sous perfusion gouvernementale depuis des années - sera dissoute le 15 octobre.

Seuls 2.800 des 10.000 employés d’Alitalia seront repris par Ita.