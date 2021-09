Pro League: les rapports sur le format de compétition et la gouvernance au menu de l’AG

La Pro League, qui représente l’ensemble des clubs professionnels de football en Belgique (D1A et D1B), a tenu sa première assemblée générale de la saison mercredi.

Celle-ci était entièrement consacrée aux rapports des agences de consultance Twenty First Group et Baker McKenzie, qui ont présenté aux clubs leurs conclusions et propositions concernant le format de la compétition et la gouvernance de la Pro League.

Après son assemblée générale du 7 juillet 2020, la Pro League avait demandé à l’agence Twenty First Group d’effectuer un examen et de formuler des recommandations sur le format de compétition. Baker McKenzie avait été désigné afin de faire une analyse sur la gouvernance de la Pro League.

Les deux bureaux ont remis deux rapports qui ont été présentés aux clubs.

«Les recommandations présentées par Twenty First Group concernant le format de compétition ont été discutées de manière constructive par les clubs et évaluées positivement de façon générale comme base pour une concertation supplémentaire et des recherches approfondies, notamment en ce qui concerne l’adhésion des détenteurs de droits, l’impact sur le montant des droits médias, la valeur commerciale et les dispositions en matière de licences», indique la Pro League dans un communiqué. «Baker McKenzie a également présenté son rapport comprenant des recommandations sur la gouvernance, lequel a ensuite été discuté en profondeur par l’assemblée générale, avec une attention particulière portée aux dispositions sur l’indépendance des administrateurs et le droit de vote des clubs en assemblée générale».

«Sur la base des rapports, les deux exercices se poursuivront par l’élaboration de feuilles de route qui conduiront in fine à un vote. Concernant en particulier la gouvernance, le CEO soumettra au prochain CA et ensuite à l’AG un projet de modification des statuts de la Pro League», conclut la Pro League.