La foire de Liège aura lieu mais sans Covid Safe Ticket

Non, il ne faudra pas de Covid Safe Ticket pour se rendre à la foire de Liège et sur le marché de la Batte.

La problématique liée au Covid Safe Ticket et plus généralement à l’organisation d’événements publics et privés a été évoquée lors d’une réunion constructive qui a abouti mercredi à un accord global de l’ensemble des bourgmestres de la province de Liège. Avec un arrêté du gouverneur, qui prévoit une utilisation généralisée du Covid Safe Ticket pour les rassemblements publics et privés.

La Ville de Liège, elle, a indiqué à L’Avenir que la foire du mois d’octobre et le marché de la Batte n’étaient pas concernés par l’utilisation du Covid Safe Ticket, en raison de la difficulté à le mettre en œuvre. Le port du masque et le respect des gestes barrières seront obligatoires. Un sens de circulation sera par ailleurs mis en place.