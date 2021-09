Covid: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mercredi

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mercredi 22 septembre 2021.

1. Belgique

Accord sur une 3e dose pour tous les résidents en maisons de repos

Un accord est intervenu mercredi au sein de la conférence interministérielle santé pour permettre une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour tous les résidents en maisons de repos.

Un Covid Safe Ticket pour les grands événements dans les 24 communes liégeoises

Les 24 bourgmestres de l’arrondissement de Liège ont donné leur feu vert pour l’imposition du Covid Safe Ticket (CST) lors des grands rassemblements, selon SudPresse. La jauge n’a cependant pas encore été fixée.

Les règles de quarantaine pour les élèves de moins de 12 ans assouplies

Deux modifications majeures ont été apportées. Tout d’abord, une classe ne devra être placée en quarantaine que lorsque plusieurs contaminations ont été constatées en une semaine. Jusqu’à présent, cette période était de deux semaines. Ensuite, un élève en quarantaine pourra revenir en classe dès le jour de la réception d’un test négatif.

La pollution atmosphérique accroît les risques d’infection et d’aggravation du Covid

L’augmentation de la pollution atmosphérique a un impact négatif sur le risque d’infection et le développement d’une forme plus grave du coronavirus, selon un rapport du Conseil supérieur de la Santé. Le CSS en appelle dès lors à n’isoler aucune thématique pour comprendre et lutter contre le coronavirus.

PHOTOS & VIDÉO | Non, le vaccin ne rend pas magnétique: Yves Van Laethem en vedette dans une école de Bruxelles

L’infectiologue Yves Van Laethem, porte-parole francophone de Sciensano, s’est rendu mardi à l’institut Bischoffsheim, en plein centre de Bruxelles. Il y a rencontré des 5e et rhétos dans le but de démystifier la vaccination contre le covid. Et prendre quelques selfies avec les kets...

Fermeture de l’école St-Joseph de Malonne jusqu’au 3 octobre inclus

Cette décision a été prise par les services de Promotion de la Santé à l’École (PSE), suite à l’apparition de cas de Covid au sein de l’établissement. Plusieurs classes avaient déjà dû fermer leurs portes au cours des derniers jours.

2 Monde

6 milliards de doses de vaccins administrées dans le monde

Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde. La vaccination dans le monde progresse ainsi sur un rythme régulier.

