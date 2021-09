Cristiano Ronaldo footballeur le mieux payé de la planète devant Messi, un Belge dans le top 10

Le Portugais a détrôné Messi grâce à son transfert à Manchester United.

En passant de la Juventus à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo est de nouveau le footballeur le mieux payé de la planète, dépassant Lionel Messi. Selon les calculs effectués par le célèbre magazine économique Forbes, le Portugais gagnera cette saison environ 107 millions d'euros dont 60 de salaires et de primes et le reste de ses différents contrats de sponsoring (environ 47 millions d'euros). Tous sports confondus, il est le quatrième sportif le mieux payé en partenariats commerciaux derrière Roger Federer (77 millions d'euros), LeBron James (55 millions d'euros) et Tiger Woods (51 millions d'euros).

De son côté Lionel Messi, passé du Barça au PSG cet été, passe donc à la seconde place de ce classement. Selon Forbes, l'Argentin touchera un salaire moins élevé que celui qu'il touchait en Catalogne mais qui s'élèvera tout de même à près de 64 millions en salaires et en primes. Il devrait gagner environ 94 millions d'euros au total. Le podium est complété par un autre joueur du PSG: Neymar qui va toucher 81 millions d'euros.

Dans ce top 10 des footballeurs les mieux payés de la planète, on retrouve également un Belge en la personne d'Eden Hazard. Le capitaine des Diables qui connaît une période difficile au Real Madrid touchera néanmoins 24,65 millions d'euros lors de la prochaine saison. Il se situe juste derrière un autre excédentaire des Merengues, Gareth Bale (27,2 millions d'euros). Ce sont les deux seuls joueurs du Real Madrid à figurer dans le top 10.

Le top 10 des joueurs les mieux payés 1. Crisitano Ronaldo > 106,25 millions 2. Lionel Messi > 93,5 millions 3. Neymar > 80,75 millions 4. Kylian Mbappé > 36,55 millions 5. Mo Salah > 34,85 millions 6. Robert Lewandowski > 29,75 millions 7. Andres Iniesta > 29,75 millions 8. Paul Pogba > 28,9 millions 9. Gareth Bale > 27,2 millions 10. Eden Hazard > 24,65 millions

