10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Les trottinettes électriques, un danger?; Une pétition contre un champ photovoltaïque; le PS + veut mettre «halte à l’embrouille mayorale»... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 22 septembre 2021.

1 Les trottinettes électriques, danger sur roues?

Bruxelles s’interroge sur le risque lié aux trottinettes électriques: la Région va limiter les stationnements, la vitesse. Et la police verbalise: 174€ pour les excès de vitesse.

2 Environnement: des agents, une répression et des réparations plus visibles

La lutte contre la délinquance environnementale aura son décret de mai 2019… en juillet 2022. Mais il y a une stratégie. Pas si théorique que ça...

3 Cuisine ouverte, le grand défi

Un chef, une personnalité, un terroir: «Cuisine ouverte» continue son tour de France gourmand et s’offre un prime time.

4 Le PS + veut mettre «halte à l’embrouille mayorale»

Dans un communiqué intitulé «Halte à l’embrouille mayorale!», la minorité PS + réclame un successeur à Jean-Luc Henneaux et plaide pour un conseil communal en septembre. La majorité, via Pierre Henneaux, répond que le nom du bourgmestre sera révélé mardi prochain et qu’un conseil communal est convoqué pour la fin de la semaine prochaine.

5 Marie-Anne Benne compte bien rester présidente du CPAS hottonnais

Marie-Anne Benne, la présidente du CPAS, ne compte pas céder le relais à la présidence du CPAS en fin d’année comme le prévoyait pourtant un accord interne à son groupe Entente Communale. Un accord qu’elle dénonce aujourd’hui.

6 Bois-de-Villers: une pétition contre le champ photovoltaïque

Les habitants de la Sibérie et des alentours ont lancé une pétition et déjà déposé des réclamations à l’administration communale.

7 Énergies: 245€ d’économie annuelle via un achat groupé

La Commune de Villers-le-Bouillet lance un achat groupé d’électricité verte et de gaz pour protéger la facture des citoyens et PME.

8 Les Rouches, rois de l’irrégularité

Depuis de nombreuses saisons, le Standard peine à trouver la stabilité. Les Rouches ne parviennent pas à enchaîner.

9 Campenaerts: «J’éprouve le plaisir du débutant»

Victor Campenaerts s’est réinventé jusqu’à devenir un rouage essentiel de l’équipe belge.

10 Martinez encore cité à Barcelone

Pour la troisième fois depuis qu’il est coach fédéral des Diables rouges (c’était déjà le cas en mai 2019 et en février 2021), Roberto Martinez (48 ans) est cité comme candidat au poste d’entraîneur du FC Barcelone.

