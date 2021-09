Le PASS à Frameries invite les élèves des écoles sinistrées pour une journée unique

À l’occasion de son week-end festif inaugural, le PASS annonce une Action Solidaire et invite des classes victimes des inondations à passer une journée inoubliable au sein du parc.

Ce samedi 25 septembre 2021, le parc d’aventures scientifiques, le PASS à Frameries lance ses festivités autour du lancement de sa nouvelle identité par une inauguration en présence des autorités de la région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par la même occasion, il inaugure de nouvelles installations sur son site de Frameries avec entre autres une expérience en réalité augmentée et de nouveaux aménagements intérieurs et extérieurs.

Dès midi, le PASS offre 3 jours exceptionnels aux visiteurs. Cet événement est entièrement gratuit pour les enfants (jusque 18 ans). C’est l’occasion de redécouvrir l’offre phare du PASS (expositions, ateliers encadrés, films, extérieurs,…) et de vivre des expériences inédites proposées pour l’occasion pour une journée pleine d’émotions. Différentes activités seront proposées au public, programmation variable sur les 3 jours: Grimage, Échassier déambulatoire, Death ride, Balade des bulles, Bulle de tempête de neige, VR (sur les océans), Course de drones, Photobooth, Light painting, Tour à biclou, Dégustation d’insectes et activités scientifiques ludiques du PASS.

Une action solidaire pour 300 élèves

Cette année, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B) fête ses 50 ans, quel meilleur moyen pour le NEWPASS que de pouvoir remplir sa mission auprès d’enfants ayant subi de très durs évènements cet été. Le PASS, en accord avec ses ministres de tutelle Willy Borsus et Pierre-Yves Jeholet, a décidé d’offrir une partie de la recette de ce week-end inaugural à 300 élèves provenant d’écoles sinistrées de la province de Liège lors des inondations. Issus de classes de la 3ème à la 6e primaire, ils se verront offrir une journée au NEW PASS lors de sa semaine spéciale dédiée à «l’Énergie», le transport et le repas inclus. De quoi redonner, le sourire à plus d’un lors d’une journée unique et riche en enseignements et émotions.

Infos & réservation (obligatoire): https ://pass.be/week-end-inaugural/, y compris pour ses abonnés, qui se verront offrir un cadeau pour l’occasion et pourront bénéficier d’une réduction de 10% à la nouvelle boutique.

M.P.