«Koh-Lanta»: un record, un Claude légendaire, un départ marquant et une trahison

Réunis pour cette saison spéciale «légendes», les stars de «Koh-Lanta» ne se font pas de cadeau. La preuve une fois encore hier lors du quatrième épisode diffusé sur TF1. Moments forts.

1 Fin de parcours pour Karima

Renvoyée sur l’île des bannis, Karima n’est donc pas parvenue à sauver sa peau une fois de plus.

Face à Ugo et Maxime, qui venait tout juste d’être éliminé par le conseil, la candidate s’incline dans l’épreuve des palets. Et quitte donc définitivement l’aventure.

À l’inverse, Ugo, très affaibli par le manque de nourriture, reçoit un wok et 300 gr. de riz à partager avec Maxime. Histoire de rééquilibrer un peu les forces en présence avant les prochaines épreuves.

2 Un nouveau record…

Dans l’histoire de «Koh-Lanta», l’épisode de ce mardi soir restera aussi celui dans lequel un des records détenus par Claude a été battu.

En effet, lors de l’épreuve des paresseux destinée à offrir du riz aux plus résistants, six aventuriers ont tenu plus longtemps encore que Claude en 2012.

Au final, le dernier candidat a tenu 3h47. De qui s’agit-il? Claude, qui améliore sa propre performance.

3 Pour un Claude en forme olympique

Parmi les grands favoris de cette saison de «Koh-Lanta», Claude a donc encore impressionné tout le monde hier soir. D’abord lors de l’épreuve de confort. Et ensuite, durant l’épreuve d’immunité.

Grand artisan de la victoire des jaunes lors de la seconde épreuve de la soirée, l’homme a prouvé une fois de plus qu’il était certainement l’homme à battre cette saison.

4 Clémentine trahie et éliminée

Renvoyée au conseil, l’équipe rouge a explosé en plein vol. Tandis que les garçons ont fait bloc, le pacte des filles a sauté.

En votant contre Clémentine, Alexandra a ainsi scellé le destin de sa camarade.

«Je me suis rendu compte que la stratégie des filles, ça ne me correspondait pas, a expliqué la lauréate de «Koh-Lanta: les 4 Terres». Au début sur le papier, ça avait l’air sympa […] Mais pour moi, une femme forte, c’est quelqu’un qui se bat sur les épreuves et qui prouve qu’elle peut être au niveau et d’un homme.»