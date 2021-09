Énergies: 245€ d’économie annuelle via un achat groupé

La Commune de Villers-le-Bouillet lance un achat groupé d’électricité verte et de gaz pour protéger la facture des citoyens et PME.

Première du genre sur l’arrondissement de Huy-Waremme, la Commune de Villers-le-Bouillet lance son achat groupé d’électricité verte et de gaz en association Wikipower. Cette plateforme de conseil en énergie travaille en partenariat avec de nombreux acteurs du secteur public depuis 10 ans. «Notre démarche a toujours été de faire la promotion des énergies vertes et de démocratiser l’accès aux solutions durables au travers d’une solidarité, explique Geoffroy Deserranno, manager partnerships chez Wikipower. On a notamment créé un comparateur des tarifs de l’énergie à l’attention des ménages et qui est certifié par la CREG (NDLR: commission de régulation de l’électricité et du gaz). Tous nos services sont gratuits et sans engagement.»

Inscription sans engagement jusqu’au 24 octobre

Cette collaboration avec Wikipower (désigné après marché public) s’inscrit dans un projet global associant la Commune de Villers-le-Bouillet, le CPAS et le Plan de cohésion sociale (PCS) amorcé voici deux années. «Au départ, il vise à faire diminuer la facture énergétique des publics les plus fragilisés via le concept d’achat groupé qui mise sur un large rassemblement de consommateurs pour négocier d’importantes réductions sur le prix de l’énergie. Il va de soi que ce premier achat groupé s’adresse à tous les citoyens de l’entité. Plus tard, dans un deuxième temps, on pourrait penser à des achats groupés de panneaux solaires par exemple, explique Jean-François Ravone, l’échevin villersois de la Transition énergétique. Ce premier achat groupé est très intéressant. Wikipower s’occupe de tout et il n’y a pas d’obligation.»

Comment ça marche? Du 1er septembre au 24 octobre, le citoyen, l’indépendant ou la PME villersois peut s’inscrire à l’achat groupé, gratuitement et sans engagement (sur le site internet www.villers-le-Bouillet-energie.be, via formulaire envoyé par la poste ou par téléphone au 019/86 09 90). Ensuite, les experts en énergie de Wikipower lanceront la mise en concurrence des fournisseurs sur base de la liste des inscrits. À partir du 4 novembre, les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée. Enfin, ils auront jusqu’au 30 novembre pour l’accepter, là encore sans démarche administrative, Wikipower se chargeant de tout. «Un seul fournisseur remportera la mise en concurrence sous contrôle d’un huissier de justice, précise Geoffroy Deserranno. Sera retenue l’offre qui maximise les économies réalisées par tous les inscrits. Qu’il y ait 10 inscrits ou 5 000, le fournisseur s’engagera.»

Grâce à cette initiative locale et responsable qui proposera aux citoyens une énergie garantie verte et d’origine belge, la Commune de Villers-le-Bouillet offre à tous ses ménages l’opportunité d’économiser en moyenne 245€ sur sa facture annuelle d’énergie, tout en soutenant la filière du renouvelable en Belgique. Une opportunité d’autant plus à considérer que la forte hausse «post-Covid» du coût des matières premières va se répercuter sur les factures de gaz et d’électricité, considère-t-on à Villers-le-Bouillet.

www.wikipower.be